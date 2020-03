Terremoto a Catania M 2.0/ Ingv ultime scosse, sciame sismico in corso in Sicilia

Andiamo ad analizzare le scosse di terremoto più recenti. Nella giornata di oggi, martedì 10 marzo, nessun evento tellurico è stato segnalato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, di conseguenza l’ultimo movimento resta quello della serata di ieri accaduto in provincia di Catania. Alle ore 23:17 di lunedì 9 marzo, una scossa è stata segnalata in località Grammichele, nel catanese (Sicilia). L’evento ha avuto coordinate geografiche pari a 37.17 gradi di latitudine e 14.6 di longitudine, mentre l’ipocentro, la profondità, è stata individuata 23 chilometri sotto il livello del mare. La scossa verificatasi ieri sera è stata lieve, di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, ed è stata avvertita anche nei comuni limitrofi l’epicentro, leggasi Licodia Eubea, Mazzarone, Caltagirone, Vizzini, Mineo, Monterosso Almo, Chiaramonte Gulfi, Acate, Niscemi, San Michele di Ganzaria. A livello di città, invece, Vittoria, Ragusa, Gela e Modica sono quelle che si trovano dislocate in un raggio massimo di 40 chilometri. Vista la sua lieve entità, il sisma etneo di ieri sera non ha causato danni ne feriti.

SCOSSE DI TERREMOTO NEL MAR TIRRENO E NUOVAMENTE NEL RAGUSANO

Sempre nella serata di ieri, alle ore 20:46, la terra ha tremato nuovamente nella zona del mar Tirreno meridionale. Un evento tellurico di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter, rilevata a ben 282 chilometri sotto il livello del mare, quindi, decisamente profonda. Il terremoto è avvenuto in mare aperto, a diversi chilometri di distanza dalla costa cosentina della Calabria, e nelle vicinanze non si trovano comuni ne tanto meno grandi città. Anche in questo caso il sisma non ha avuto alcun effetto su edifici e popolazione. Infine segnaliamo due scosse nel ragusano, avvenute nella mattinata di ieri. La prima alle ore 7:05 di magnitudo 2.5 gradi, e la seconda alle ore 9:40 di magnitudo 2.2 gradi. In entrambi i casi nessun evento consequenziale si è verificato, e la popolazione ha avvertito il sisma senza comunque andare nel panico.

