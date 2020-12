Terremoto a Milano magnitudo 3.8/ Ingv, ultime notizie: sisma Trezzano sul Naviglio

Forte scossa di terremoto a Milano pochi minuti fa. A segnalarla è stata la Sala Sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), secondo cui sarebbe di magnitudo tra 3.8 e 4.3 sulla scala Richter ad una prima stima. In base ai primi dati a disposizione, la scossa sismica è avvenuta alle 16:59. Da quel momento non sono mancate le segnalazioni anche via social. Il terremoto in questione è stato registrato anche dal Centro Sismologico Euro Mediterraneo, che ha fornito una sua stima relativa alla magnitudo della scossa: sarebbe stata di M 4.0. Secondo Ingv, il terremoto ha avuto ipocentro a 8 chilometri di profondità. Ciò giustificherebbe il fatto che il terremoto è stato avvertito distintamente anche dalla popolazione. Ma per quanto riguarda l’epicentro del sisma è stata fornita una precisa indicazione tramite le coordinate geografiche: latitudine 45.43 e longitudine 9.07, quindi a un chilometro da Trezzano sul Naviglio.

TERREMOTO A MILANO: LE REAZIONI SUI SOCIAL

Sui social sono partite subito le segnalazioni e richieste di rassicurazioni da parte di chi vive in zona. “Ci mancava il terremoto in pianura padana per dare una egregia fine a questo 2020“, ha twittato un utente. L’accostamento alla pandemia è ricorrente: “Cioè con sto 2020 pure il terremoto a Milano“, ha scritto un altro utente. Il sisma avvenuto a Milano nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 dicembre 2020, è stato avvertito anche a Lecco, stando ad altre segnalazioni circolate sui social. “Lecco… Ero sdraiata e ho sentito la scossa di terremoto. 2020 non è ancora finito“, ha scritto infatti una utente. Dopo i dati definitivi in merito alla scossa sismica che ha spaventato Milano e dintorni, secondo cui l’epicentro è vicino a Trezzano sul Naviglio, è arrivata la conferma che è stata una scossa forte, ma fortunatamente non ci sarebbero segnalazioni di danni a cose e persone.





