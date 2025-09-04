Terremoto Afghanistan, morti sono più di 2.200 ma il bilancio potrebbe ulteriormente aggravarsi visto che sono ancora molti quelli sotto le macerie

È pesantissimo il bilancio del terremoto in Afghanistan. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa internazionale Reuters, le vittime avrebbero superato quota 2.200 e, nel contempo, vi sarebbero migliaia di sfollati, il cui futuro resta completamente incerto. Le agenzie umanitarie hanno già lanciato l’allarme per la diminuzione delle risorse, un problema nel problema. In zona continuano le ricerche di eventuali superstiti: l’amministrazione talebana ha precisato che le vittime sono al momento 2.205, mentre i feriti sono saliti a 3.640.

“Tutto ciò che avevamo è stato distrutto” ha raccontato Aalem Jan, la cui casa nella provincia di Kunar (la zona più colpita) è stata rasa al suolo dalle scosse. “Le uniche cose rimaste sono questi vestiti che indossiamo” ha aggiunto Jan. La scossa di terremoto, con magnitudo superiore a 6 gradi sulla scala Richter, è stata una delle più letali degli ultimi anni: ha colpito principalmente le province di Kunar e di Nangarhar nella giornata di domenica scorsa, con una profondità (ipocentro) di 10 km.

TERREMOTO AFGHANISTAN, LA SECONDA SCOSSA HA PEGGIORATO LA SITUAZIONE

Nella giornata di martedì si è poi verificata una seconda scossa di magnitudo 5.5, che ha provocato panico generale e interrotto le operazioni di soccorso, causando nuovi crolli e bloccando l’accesso alle strade verso i villaggi più remoti. In totale, stando a quanto riferito dalle autorità, sarebbero andate distrutte 6.700 case. Secondo le Nazioni Unite, il bilancio delle vittime potrebbe aumentare ulteriormente, poiché molte persone sarebbero ancora intrappolate sotto le macerie.

Secondo la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa “i bisogni umanitari sono vasti e in rapida crescita”, aggiungendo che “fino a 84.000 persone sono state colpite direttamente e indirettamente, con migliaia di sfollati”.

