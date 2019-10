Terremoto Arezzo M 2.7/ Ingv ultime scosse, sisma anche in Basilicata

Si è verificato un nuovo terremoto in Italia nella serata di ieri. Come al solito ci basiamo sulle rilevazioni effettuate dall’Ingv, l’istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, che ha registrato poco prima delle ore 20:00 di ieri, un nuovo sisma: la terra ha tremato in Toscana, con una forza di magnitudo 2.7 gradi sulla scala Richter, in provincia di Arezzo. L’epicentro è stato individuato dalla sala sismica alle ore 19:52 di ieri, a Caprese Michelangelo, con coordinate pari a latitudine 43 gradi e 66, e longitudine, 11 gradi e 95. Per quanto riguarda invece l’ipocentro, la profondità, la registrazione è stata effettuata dieci chilometri sotto il livello del mare. Il terremoto è avvenuto in una zona montuosa sul confine con l’Emilia Romagna, e fra i comuni interessati troviamo Chiusi della Verna, Chitignano, Pieve Santo Stefan, Castel Focognano e Bibbiena.

TERREMOTO AREZZO E MATERA: I DETTAGLI

A livello di città, invece, nel raggio di 23 chilometri troviamo Arezzo, mentre Firenze e Cesena distano una sessantina di chilometri dall’epicentro. Sempre nella serata di ieri l’Ingv ha registrato un altro terremoto di lieve entità, questa volta al sud Italia, precisamente nella nota località di San Mauro Forte, provincia di Matera (Basilicata). Alle ore 18:49 la terra ha tremato con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter, con coordinate pari a 40.51 gradi di latitudine, e 16.22 di longitudine, ad una profondità di 19.22 chilometri. I comuni interessati dal sisma sono stati Oliveto Lucano, Garaguso, Accettura e Salandra, mentre le città più vicine, oltre a Matera che dista 37 km, sono state Potenza, Altamura e Bitonto. Entrambi i terremoti sono stati avvertiti dalla popolazione della zona ma non hanno creato danni agli edifici ne tanto meno feriti.

