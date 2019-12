Terremoto Benevento M 3.4/ Ingv ultime scosse: 5 sismi in 90 minuti, panico e paura

Un’altra scossa di terremoto in provincia di Benevento, la quinta nel giro di poco più di un’ora. Come riferito dall’Ingv, alle ore 10:30 di stamane è stato registrato un sisma di magnitudo 2.3 gradi, la più leggera fino ad ora delle quinte verificatesi (le più importanti sono state quelle di m 3.4 gradi alle 9:06 e alle 9:53). Per il momento non si segnalano danni ne feriti, ma è stata disposta la chiusura di tutti gli edifici pubblici, compresa l’università degli studi del Sannio. A comunicarlo poco fa è stato il rettore della stessa facoltà, Canfora, che ha ammesso: “Il Rettore comunica che a seguito degli eventi sismici della giornata odierna, lunedì 16 dicembre 2019, sono sospese in via precauzionale tutte le attività didattiche e amministrative dell’Università del Sannio”. Nelle prossime ore l’edificio dell’ateneo beneventano verrà attentamente controllato per valutare eventuali criticità: “Avviate le necessarie verifiche tecniche sugli edifici dell’ateneo – fa sempre sapere l’università – seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

TERREMOTO A BENEVENTO, QUATTRO SCOSSE DI CUI DUE DI M 3.4

Due scosse di terremoto si sono verificate pochi minuti fa nel Sannio, in provincia di Benevento. Come comunicato dai professionisti dell’Istituto nazionale italiane di geofisica e vulcanologia, i due sismi hanno avuto come epicentro il comune di San Leucio, nel beneventano, e sono stati registrati alle ore 9:06 e 9:08. Secondo l’Ingv la magnitudo è stata rispettivamente di 3.4 e 3.2 gradi sulla scala Richter, ma la stima, come precisa lo stesso istituto, non è ancora certa e varia fino ad un massimo di 3.7 gradi (per quello più violento), e di 3.5. Le due scosse sono state avvertite in maniera indistinta a Benevento, Benevento, Apollosa, Montesarchio, Sant’Agata de’ Goti, fino al Casertano, ma al momento non si registrano comunque danni a edifici e strade, o feriti.

ALTRE DUE SCOSSE DI TERREMOTO A BENEVENTO

Stando a quanto specificato dall’edizione online del quotidiano Il Mattino, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, assieme al prefetto Cappetta e alla protezione civile, ha disposto l’immediata chiusura delle scuole e degli edifici pubblici. Alle ore 10:15 ci sarà una riunione operativa. Le due scosse delle ore 9:00 sono state susseguite poco fa da altri due movimenti tellurici precisamente alle ore 9:52 e poi un minuto dopo, alle 9:53. Il primo evento ha avuto una magnitudo di 3.0 gradi sulla scala Richter, mentre il secondo di 3.4, confermandosi quindi in linea con la “potenza” delle altre due. Evidente lo sciame sismico in corso, con i comuni interessati dalle scosse che sono stati quelli di Ceppaloni, Arpaise, Apollosa, Roccabascerana e Chianche. A livello di città, invece, Benevento dista solo nove chilometri, mentre nel raggio di una quarantina troviamo Avellino e Caserta. Ripetiamo che le scosse di terremoto non hanno per ora provocato danni o feriti, ma la paura è altissima fra la popolazione locale.



