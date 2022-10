Terremoto Borgo San Lorenzo, scuole aperte/ Sindaco: “Nessun danno, si fa lezione”

Terremoto Borgo San Lorenzo, nessun danno a persone o cose

In provincia di Firenze, a Borgo San Lorenzo, è stato registrato un terremoto di magnitudo 3.4. La scossa è avvenuta nella notte a 6 chilometri a Nord di Borgo San Lorenzo, alle 5:49 e ad una profondità di 8 chilometri. Da una prima rilevazione sembrerebbe che non vi siano stati danni a persone o cose. È cominciato immediatamente il monitoraggio della sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze per valutare eventuali danni.

Come ha scritto il sindaco di Firenze Dario Nardella: “In corso il monitoraggio della sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze. Attivato il Centro intercomunale. Al momento nessun danno a persone o cose”. Nel Comune di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, epicentro del terremoto, le scuole oggi rimarranno aperte.

Terremoto Borgo San Lorenzo, le scuole restano aperte

Il sindaco di Borgo San Lorenzo, Paolo Omoboni, ha comunicato che nonostante il terremoto le scuole resteranno aperte. “Ad ora non abbiamo segnalazioni di danni. Stiamo monitorando la situazione con la Protezione civile. Stante questa situazione le scuole restano aperte” ha comunicato il primo cittadino. Dunque al momento la situazione sembrerebbe serena, senza danni a persone e a strutture o abitazioni.

Il terremoto è stato registrato a 6 chilometri a nord di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, alle ore 5:49 di questa mattina e con una magnitudo di 3.4 gradi sulla scala Richter. La scossa è stata avvertita in modo distinto da tanti residenti nella zona ma fortunatamente sembra non aver riportato danni.

