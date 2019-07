Terremoto California: sisma magnitudo 6.4/ Video: paura a Los Angeles e Las Vegas

Una forte scossa di terremoto è stata registrata nella California meridionale. Il sisma è stato di magnitudo 6.4 della scala Richter ed è avvenuto alle 11 del mattino ora locale. L’epicentro è stato localizzato nella Searleas Valley, quindi nell’entroterra, a 320 chilometri da Los Angeles. Il sisma è stato rilevato anche dall’Ingv, l’Istituto di Geofisica e Vulcanologia ad una profondità di 10 km. Nonostante la distanza, la scossa di terremoto è stata comunque avvertita nella città californiana e in altre. Per ora comunque non ci sono fortunatamente notizie di danni, vittime e feriti, inoltre è stato escluso il rischio tsunami. Ci sono state invece quattro altre scosse di assestamento, la cui magnitudo è stimata nell’ordine di magnitudo 4.7, 3.5, 3.8 e 4.2. Si tratta della scossa di terremoto più potente degli ultimi anni, secondo i rapporti dei media e l’istituto geofisico degli Stati Uniti.

Il terremoto avvenuto alle 10.33 (ora locale) in California è stato inizialmente stimato con la magnitudo 6.4 poi corretta in 6.4. L’epicentro del sisma è stato individuato nella contea di San Bernardino, a circa 200 chilometri circa da Las Vegas. Diverse persone hanno contattato News3 da Las Vegas segnalando di aver sentito tremare tutto, e così ci sono state segnalazioni anche da Los Angeles e Phoenix. Sui social stanno già circolando video realizzati dalle persone. La California non subiva una scossa di terremoto così forte dal 1994, quando fu colpita da un sisma di magnituo 6.6 a Northridge, con 33 vittime. Allora venne colpita un’area densamente popolata.

Look at all this #damage from the #earthquake in California! Snapchat video was recorded in Ridgecrest, one of the towns closest to the epicenter! NOT MY VIDEO pic.twitter.com/Bce6CT5HSB

“The strange thing about this one is it kept rolling and rolling and rolling.”

.@LesterHoltNBC describes what he felt during the #earthquake that just happened in Southern California.

MORE: https://t.co/OYn2ojfGt5 pic.twitter.com/QRqDHamiut

— NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) July 4, 2019