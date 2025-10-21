Terremoto Campi Flegrei, numerose scosse negli ultimi due giorni, con la popolazione locale spaventata: ecco cosa è successo in 48 ore

Le ultime 48 ore sono state particolarmente intense nella zona flegrea, a causa di una serie di scosse di terremoto Campi Flegrei piuttosto corposa. Va precisato che nessun evento sismico importante si è registrato, con la magnitudo massima che è stata di 2,5 gradi sulla scala Richter, ma in ogni caso i sismi non sono mancati e, ovviamente, la tensione nella popolazione – a causa dei continui movimenti tellurici – è stata piuttosto alta.

Ma vediamo nel dettaglio tutte le scosse di terremoto Campi Flegrei degli ultimi due giorni, undici in totale, a cominciare da quelle con magnitudo 1.1 e 1.3 verificatesi durante la notte appena passata, le ultime due registrate. Alle ore 12:05 di ieri invece, un evento con una magnitudo di 1,3 gradi sulla scala Richter e un ipocentro di 3 km sotto il livello del mare. Pochi minuti prima, alle ore 11:45, un evento con una magnitudo di 1,8 gradi sulla scala Richter, sempre con una profondità di 3 km sotto il livello del mare. Alle ore 7:15 di ieri, invece, un evento sismico di magnitudo 1,1 gradi, questa volta con una profondità di 1 km sotto il livello del mare, quindi ancora più superficiale. Si prosegue quindi con l’evento delle ore 4:45, sempre del 20 ottobre: il sisma sopracitato di magnitudo 2,5 gradi sulla scala Richter, il principale dell’elenco.

Altra scossa alle ore 23:57 del 19 ottobre, con una magnitudo di 2,2 gradi e una profondità di 2 km, mentre alle ore 18:55, sempre di domenica, il sisma ha avuto una profondità di 3 chilometri sotto il livello del mare e una magnitudo di 1,0 gradi. Proseguiamo con la scossa di terremoto ai Campi Flegrei delle ore 16:39 di domenica 19 ottobre, con una magnitudo di 1,1 gradi, anticipata alle ore 10:08 da un sisma di magnitudo 1,0. Infine, il primo evento di questo lungo elenco: quello delle ore 9:50 di domenica con una magnitudo di 1,5 gradi.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, I COMMENTI DEI CITTADINI

Come detto sopra, la popolazione della zona flegrea sta vivendo, ovviamente, in tensione, e basta leggere alcuni commenti sulla pagina Facebook Quelli della zona rossa Campi Flegrei, in cui si segnala appunto il lungo sciame sismico, per capirlo. Ad esempio, c’è chi scrive: “Viviamo male, io personalmente ad ogni minimo rumore ho il cuore in gola. Non ci si può abituare a tutto questo… Nottate agitate, molte volte svegliata da odori molto forti di gas: che Dio ci aiuti”. Un altro utente aggiunge: “Mamma mia, io vivo di ansia, speriamo si calmi”.

C’è chi fa notare che l’applicazione che segnala le scosse di terremoto ai Campi Flegrei non sembra funzionare a meraviglia: “Ma l’app Vulcano Campi Flegrei non funziona bene, non porta le scosse di ieri sera, stamattina…”. Tanti anche coloro che lamentano una latitanza delle istituzioni, come ad esempio chi scrive: “Comunque il silenzio delle istituzioni è veramente imbarazzante”, ma anche: “Ma nemmeno i tg regionali ne parlano”. Infine, ultimo commento tecnico: “Se non sbaglio è il primo sciame sismico durato più di 24 ore”.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, IL COMMENTO DI LUCIA PAPPALARDO

Va comunque detto, per dovere di informazione, che le istituzioni in realtà non si possono dire assenti, visto che, soprattutto negli ultimi due anni, hanno dato vita a numerose iniziative sia per informare i cittadini e sensibilizzare sul tema, sia per i fondi messi a disposizione di coloro le cui case non erano più agibili, complici le scosse, che spesso e volentieri sono risultati di difficile accesso.

Da segnalare infine le parole di Lucia Pappalardo, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano, che in merito all’ultimo sciame sismico in corso ha precisato che il bradisismo e la sismicità delle ultime settimane continuano a essere elevati – riferisce al quotidiano Il Mattino – precisando comunque che la magnitudo resta piuttosto bassa. Ha infine ricordato come vi sia la massima attenzione sulla situazione da parte dell’INGV e dell’Osservatorio, H24.