Terremoto Campi Flegrei, nelle ultime 48 ore sono state registrate ben 11 scosse con una magnitudo massima di 2.5 gradi sulla scala Richter

Quali sono state le scosse di terremoto ai Campi Flegrei delle ultime ore? La situazione nella zona della caldera resta purtroppo movimentata e stando a quanto si registra sul sito dell’Ingv, i movimenti tellurici da quelle parti della nostra nazione sono stati ben undici nelle ultime 48 ore. Andiamo a vederli tutti nel dettaglio a cominciare da quella di magnitudo 1,7 gradi sulla scala Richter, localizzata alle ore 1:27 del 9 novembre, con un ipocentro di 3 km sotto il livello del mare. Alle ore 21:26, invece, un sisma di magnitudo 1,1 con una profondità di 2 chilometri sotto il livello del mare, mentre alle ore 16:18 la scossa è stata di magnitudo 1,2 (ipocentro pari a 3 chilometri).

Altra scossa alle ore 9:00 del 9 novembre, con una magnitudo di 1,1 gradi e una profondità di due chilometri, mentre alle ore 8:33 la scossa è stata di magnitudo 1,4 gradi e la profondità di 3 chilometri sotto il livello marino. Spazio al sisma di magnitudo 1,8 gradi sulla scala Richter delle ore 6:17 del 9 novembre, con una profondità sempre di tre chilometri sotto il livello del mare, mentre alle ore 6:14 l’evento ha avuto una magnitudo di 1,3 gradi, per una profondità di solo un chilometro.

Un’altra scossa di terremoto ai Campi Flegrei è stata localizzata alle ore 6:13 con una magnitudo di 1,4 gradi e una profondità di due chilometri, un minuto dopo un evento sempre con una magnitudo di 1,4 gradi per una profondità di due chilometri. Infine, la scossa principale delle ultime undici, quella del 6 novembre 2025, delle ore 6:11, con una magnitudo di 2,5 gradi sulla scala Richter (profondità di due chilometri sotto il livello del mare) e quella di magnitudo 1,4 gradi delle ore 3:31 di domenica.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, I COMMENTI DEI RESIDENTI

Tante le segnalazioni e come sempre, noi facciamo visita alla pagina “Quelli della zona rossa Campi Flegrei”, gruppo molto attivo su Facebook, in cui un utente ha scritto: “A me non sembra normale questa cosa, minimizzare un continuo muoversi della terra sotto ai piedi della comunità di Pozzuoli. Se non sarà un’eruzione, sarà un’esplosione freatica a fare dei danni immani. Troppo silenzio per i miei gusti; oltretutto, il magma non è a queste profondità immani da rendere tranquilli tutti”.

Un altro ha aggiunto: “Purtroppo dobbiamo convivere, non possiamo fare niente”, ma c’è anche chi invoca il Signore: “Signore, non ci abbandonare”. E ancora: “Io mi chiedo quanto possono durare queste case, un movimento continuo ogni santissimo giorno”, e simile è il pensiero di un altro utente: “Io mi chiedo se tutti questi terremoti, che oramai si avvertono da anni, dovessero continuare ancora per molto tempo, anche in assenza di cose più gravi, quanto peseranno sulla sicurezza delle abitazioni?”. Infine, c’è chi fa notare che: “Pompei 79 d.C., Monte Nuovo e tutti gli altri: prima di ogni eruzione ha fatto un periodo di scosse di terremoto”, come a far capire che dopo questo periodo di scosse potrebbe verificarsi qualcosa di davvero grave.



TERREMOTO CAMPI FLEGREI, TANTA PAURA MA NESSUN EVENTO CATASTROFICO IN ARRIVO

Va detto che al momento non è previsto alcuno scenario devastante in quel dei Campi Flegrei, così come precisato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nei suoi vari bollettini settimanali. Va detto anche che sono diversi gli sciami sismici che sono stati registrati ai Campi Flegrei nelle ultime settimane: continue scosse, spesso a gruppi di cinque o sei eventi principali, che stanno continuando a interrompere la quiete dei cittadini della zona rossa.

Una situazione che, come traspare anche dai messaggi degli stessi residenti, non sta di certo giovando alla loro tenuta psichica, senza dimenticare – come fanno notare molti – le implicazioni sulle abitazioni della caldera, che, sottoposte a continue sollecitazioni, potrebbero registrare dei danni a lungo andare.