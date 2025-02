Ancora scosse di terremoto Campi Flegrei. La giornata di ieri, così come la serata e la nottata da poco passate, sono state caratterizzate da diversi movimenti tellurici, per un totale di undici. Si è trattato di uno sciame sismico molto prolungato con magnitudo molto leggere, ma si tratta del terzo in serie, dopo quello degli scorsi giorni, un continuo tremore che nei residenti della zona rossa ha risvegliato la paura.

Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto ai Campi Flegrei, a cominciare dalla prima scossa che è giunta di preciso alle ore 15:59 di ieri pomeriggio, venerdì 14 febbraio 2025, con una magnitudo di 1.0 gradi sulla scala Richter. Dopo un paio d’ore, alle 18:08, il secondo sisma, sempre con una magnitudo di 1.0 gradi, quindi due scosse ravvicinate, una alle ore 20:10, con una magnitudo di 1.1 gradi sulla scala Richter, e una alle 20:25, di magnitudo 1.4. Altri due movimenti tellurici poco dopo le 22:00, uno alle 22:27 e uno due minuti più tardi, alle 22:29, sempre con una magnitudo di 1.0 gradi (per entrambe scosse).

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, L’ELENCO DEI MOVIMENTI

Quindi il sisma delle ore 23:23 di magnitudo 1.0 gradi e poi quello principale delle undici scosse, registrato alle ore 23:29 con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter. Un minuto più tardi, alle ore 23:30, nuovo sisma di magnitudo 1.2, quindi la prima scossa di terremoto Campi Flegrei di oggi, segnalata un minuto dopo la mezzanotte, con una magnitudo di 2.0 gradi.

Infine l’ultimo sisma, quello delle 3:19, con una magnitudo di 1.2 gradi, per una nottata davvero di passione per i tanti residenti della zona flegrea. Lo si capisce chiaramente dalle numerose segnalazioni social, a cominciare da quelle che vi citiamo spesso e volentieri, sulla seguitissima pagina Facebook, Quelli della zona rossa Campi Flegrei.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, LE SEGNALAZIONI

Moltissimi i commenti, come ad esempio chi ha scritto: “Stanotte si balla”, ma anche “Oramai non è nuovo terremoto….è sempre!!!”, e ancora, “Si ricomincia…”, quindi “Bagnoli scosse continue, un’altra pochi minuti fa”, ma anche: “Bagnoli, si balla…”, e c’è anche chi cerca di stemperare un po’, scrivendo: “A Sanremo si canta…qua si balla!!!”. Uno dei commenti che ha ricevuto più like è però quello di questo utente, “Scossa Dazio ore 23.29 e 00.01, sembrano esplosioni”.

Ed in effetti le scosse di terremoto Campi Flegrei sono spesso e volentieri anticipate o seguite da dei boati, come appunto se fosse scoppiato qualcosa, e ciò ovviamente aumenta ancora di più l’ansia e la tensione dei residenti, che temono sempre stia crollando qualcosa o magari sia saltato in aria un edificio. E proprio riguardo a queste “esplosioni”, è stato pubblicato negli scorsi giorni un nuovo studio che ha rivelato dei segnali di possibili eruzioni freatiche, soffermandosi su quelli che vengono chiamati in gergo Burst-like swarms. Vedremo come evolverà la situazione terremoto ai Campi Flegrei nelle prossime settimane.