Anche oggi dobbiamo segnalarvi diverse scosse di terremoto Campi Flegrei. Nel corso della notte appena passata si è infatti verificato uno sciame sismico che ha portato ad un totale di sette eventi, a cui vanno aggiunti i tre della tarda serata di ieri più il primo del pomeriggio/sera. Ma vediamo nel dettaglio questo elenco di scosse di terremoto Campi Flegrei, a cominciare appunto dal primo di un lungo elenco di scosse, quello delle ore 17:41 con una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter. La zona dei Campi Flegrei è rimasta tranquilla per quasi cinque ore esatte visto che alle ore 22:42 è stata segnalata una nuova scossa con una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter.

Alle ore 23:27 un altro sisma, quello principale, con una magnitudo di 2.5 gradi, e quindi pochi minuti dopo, alle ore 23:43, la terza scossa in serie con una magnitudo di 1.0 grado. Varcata la mezzanotte si è quindi entrati nel nuovo giorno, che si aperto con la prima scossa alle ore 1:01, con una magnitudo di 1.2. Alle ore 1:57 spazio al secondo sisma da 1.6, e quindi venti minuti dopo, alle 2:17, la terza scossa di magnitudo 1.0.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, L’ELENCO DI SCOSSE

Alle ore 2:29 la quarta scossa di magnitudo 1.4 gradi sulla scala Richter, quindi l’evento delle ore 2:44 ancora una volta con una magnitudo 1.0 gradi. Alle 2:56 altro movimento tellurico, con una magnitudo di 1.3 gradi, infine, la settima ed ultima scossa di terremoto Campi Flegrei della notte scorsa, quella delle ore 3:03 con una magnitudo di 1.2 gradi. Da segnalare anche una scossa di magnitudo 1.5 gradi al Vesuvio alle ore 4:23, anche se non collegata a quanto accaduto appunto lungo la Caldera.

Stando a quanto comunicato dal Comune di Pozzuoli m con la classica nota relativa all’evento sismico, sono stati segnalati ben 27 terremoti con una magnitudo minima di 0.3 gradi fino ad un massimo di 2.5 a partire dalle ore 23:27 di ieri sera, con epicentro molto simile, sempre a due pazzi da Pozzuoli e con una profondità compresa fra gli 1,61 km e i 2,91 km sotto il livello del mare, quindi degli ipocentri come al solito decisamente superficiali.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, I COMMENTI SU FACEBOOK

I commenti ovviamente sono piovuti su Facebook con numerose segnalazioni in particolare sulla seguitissima pagina “Quelli della zona rossa del vulcano Campi Flegrei”, fra chi ha scritto “Aspettiamo, tanto chi dorme “, ma anche “Avvertite tutte a Bagnoli, tutta la notte”, e ancora: “E continuano ancora anche se piccoline” ma anche “Un continuo”.

I residenti hanno un’applicazione apposita che segnala le scosse di terremoto Campi Flegrei e uno di loro fa notare: “L’app è un continuo scosse”, a testimoniare come continui ad emettere delle notifiche. Purtroppo questo sciame sismico, unito a quello della scorsa settimana, ci fa chiaramente capire come le scosse di terremoto Campi Flegrei siano tutt’altro che esaurite, come invece sembrava fa intravedere un autunno 2024 relativamente tranquillo.