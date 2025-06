Il nuovo bollettino riguardante le scosse di terremoto Campi Flegrei della scorsa settimana è stato rilasciato nelle scorse ore. Si tratta del report che fa riferimento al periodo 2-8 giugno 2025, pubblicato come sempre dall’Osservatorio Vesuviano e in cui vengono elencate tutte le scosse avvenute negli scorsi sette giorni, facendo anche il punto sul bradisismo e la situazione geochimica. In totale sono state 148 le scosse di terremoto Campi Flegrei segnalate durante la prima settimana completa di giugno, un numero in forte aumento rispetto ai dati precedenti, tenendo conto che nei sette giorni a cavallo fra maggio e giugno, erano stati solo 48 le scosse.

148 movimenti tellurici vuol dire una media di circa 21 scosse al giorno, un numero elevato causato dal fatto ci sono stati ben 3 sciami sismici a loro volta caratterizzati da 86 terremoti. Il primo sciame è stato quello avvenuto il 5 giugno e che ha fatto registrare 23 scosse, quindi il secondo sciame il giorno successivo, il 6 giugno, con 14 eventi sismici, e infine il terzo sciame il 7 giugno scorso, ben 49 scosse.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, IL BOLLETTINO SETTIMANALE: LA MAGNITUDO MASSIMA

Due gli eventi principali, entrambi di magnitudo 3.2 gradi sulla scala Richter, registrati il 6 e il 7 giugno nell’ambito degli sciami di cui sopra. La scossa di terremoto principale resta quindi quella di 4.6 gradi sulla scala Richter del 13 marzo scorso, seguita a sua volta dai due eventi di magnitudo 4.4 gradi localizzati a maggio di quest’anno e il 20 maggio dell’anno scorso. Nel bollettino settimanale sulle scosse di terremoto Campi Flegrei si fa anche il consueto punto sul bradisismo, il sollevamento del suolo, precisando che rispetto al precedente report la situazione non è cambiata, con l’oscillazione del territorio che continua ad essere pari a 1,5 centimetri al mese, così come da inizio aprile.

Nel corso dei mesi di febbraio e marzo si è raggiunto un picco di 3 centimetri al mese, ma fortunatamente la situazione è via-via migliorata con la riduzione delle scosse, ed ora si è decisamente assestata, sperando che si possa ritornare ai numeri di fine 2024, quando si segnalava un solo centimetro in media a settimana. Se si prende in considerazione il mese di gennaio dell’anno scorso, il suolo si è alzato di ben 28 centimetri ai Campi Flegrei, che diventano 146,5 da novembre 2005, l’inizio di questa lunghissima fase bradisismica. Infine non vengono segnalate anomalie per quanto riguarda le temperature nel sottosuolo e i flussi di anidride carbonica emessi dalla caldera.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, IL BOLLETTINO SETTIMANALE: UN PO’ DI CONSIDERAZIONI

Le scosse di terremoto Campi Flegrei della scorsa settimana si sono concentrate prevalentemente nella zona di Pisciarelli, Pozzuoli e Accademia, con qualche sisma anche nel Golfo, e il fatto che ci siano stati tre eventi sismici (la settimana precedente non ne era stato registrato nemmeno uno), significa che si tratta di una situazione non lineare, che purtroppo non può essere prevista. La costante restano gli ipocentri, le profondità delle varie scosse, tutti entro i 4 chilometri sotto il livello del mare, e quindi decisamente superficiali.

Una situazione che ovviamente va a discapito dei residenti dei Campi Flegrei, visto che questa elevata superficialità amplia gli effetti delle scosse di terremoto, e anche eventi sismici con una magnitudo molto leggera risultano essere particolarmente avvertiti come se fossero scosse ben più forti. L’ultima considerazione sul bradisismo, che vede un sollevamento nell’ultimo anno solare di circa 10 centimetri nel punto massimo, al Rione Terra, un valore che è leggermente superiore a quello registrato un anno fa di questi tempi sempre nella stessa zona. In generale quindi si può definire la situazione tutto sommato nella norma senza alcun particolare segnale allarmante che possa far presagire qualche grave evento in arrivo sia dal punto di vista sismico che vulcanologico.