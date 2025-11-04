Terremoto Campi Flegrei: proseguono le scosse nella zona flegrea e nelle ultime 48 ore sono state registrate ben 15 diverse scosse, i dettagli

Le scosse di terremoto Campi Flegrei sono state diverse nelle ultime 48 ore, per un totale di 15, così come segnalato dall’INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Sono state tutte registrate fra il 2 e il 3 novembre scorsi, per un lungo sciame sismico, interrotto comunque da diverse ore.

Ma vediamo nel dettaglio il lungo elenco di scosse di terremoto Campi Flegrei, a cominciare da quella delle ore 2:32 del 2 novembre, con una magnitudo di 1,8 gradi sulla scala Richter e una profondità di 2,86 km sotto il livello del mare. Alle ore 2:40 un’altra scossa con una magnitudo di 2,1 gradi sulla scala Richter e un ipocentro di 3,16 km sotto il livello del mare. Alle ore 14:38 lo sciame sismico è ricominciato con otto diverse scosse distribuite fino alle ore 15:26.

Terremoto Campi Flegrei oggi, 2.1 di magnitudo/ Studio: "Potrebbe essersi creata una nuova faglia"

La prima ha avuto una magnitudo di 1,5 gradi, quindi la seconda alle ore 14:40 con una magnitudo di 1,3 gradi sulla scala Richter. Spazio poi a un evento sismico alle ore 14:51 di magnitudo 2,1 gradi sulla scala Richter (il principale dello sciame), quindi due minuti dopo, alle ore 14:53, un altro evento sismico con una magnitudo di 1,3 gradi. Alle ore 14:58, cinque minuti dopo, un sisma di magnitudo 1,1; poi, alle ore 15:00, quello da 1,0. Uguale la magnitudo delle ore 15:05; infine, alle ore 15:26, l’evento di chiusura con una magnitudo di 2,0 gradi sulla scala Richter.

Terremoto Campi Flegrei/ Bollettino settimanale: 175 scosse in 7 giorni, aumenta il bradisismo

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, TUTTI GLI EVENTI SISMICI DI IERI

Anche ieri, lunedì 3 novembre 2025, le scosse di terremoto sono proseguite, a cominciare da quella di magnitudo 1,2 gradi sulla scala Richter delle ore 00:30. Alle ore 5:34, quindi, un secondo sisma con una magnitudo di 1,5 gradi sulla scala Richter e una profondità di 3 chilometri sotto il livello del mare. Alle ore 7:49 un altro evento sismico con una magnitudo di 1,3 gradi e una profondità di 4 km. Alle ore 9:41 la scossa di terremoto di magnitudo 1,0 gradi, con un ipocentro di 3 chilometri sotto il livello del mare. Infine, l’evento sismico delle ore 10:51 di ieri mattina, con una magnitudo di 1,6 gradi sulla scala Richter e una profondità di 3 chilometri sotto il livello del mare.

Terremoto Campi Flegrei/ Nuovo sciame sismico: 11 scosse nelle ultime 48 ore

Da come si può notare, si tratta di scosse di terremoto Campi Flegrei accomunate da un ipocentro molto ridotto, il che non fa altro che amplificare l’effetto del tremore per i residenti della zona. “Le scosse iniziano a sentirsi in tutta la caldera anche se di bassa intensità; sono di Bacoli e la doppia scossa mi ha svegliato, sarà per la profondità?”, ha commentato un utente sulla pagina Facebook Quelli della zona rossa Campi Flegrei. Un altro ha aggiunto: “Sentita a Monterusciello nord per un paio di secondi. Prima doveva superare almeno il 3,0 per sentirle a Monterusciello…”.



TERREMOTO CAMPI FLEGREI, TUTTE LE SCOSSE PIUì FORTI DEGLI ULTIMI ANNI

Un’altra caratteristica comune di tutte queste scosse è stata la bassa sismicità, tenendo conto che la più alta ha avuto una magnitudo di 2,1 gradi sulla scala Richter; di conseguenza, siamo ben lontani dai principali eventi in zona registrati negli ultimi anni. Il 27 settembre 2023, come ricorda a riguardo il sito della Protezione Civile, è stata segnalata una scossa di magnitudo 4,2 gradi sulla scala Richter, senza causare danni.

Il 2 ottobre, pochi giorni dopo, un’altra scossa importante, precisamente di magnitudo 4,0 gradi sulla scala Richter. Il 20 maggio 2024, quindi, l’evento di magnitudo 4,4 gradi sulla scala Richter registrato alle ore 20:10, quello che viene considerato un po’ un sisma spartiacque alla luce dei numerosi danni e degli sfollati causati. Si arriva quindi al 26 luglio per un evento di magnitudo 4,0 e, infine, alle tre scosse principali di quest’anno: due di magnitudo 4,6 gradi registrate il 3 marzo e il 30 giugno 2025 e una di magnitudo 4,4 gradi il 13 maggio scorso.