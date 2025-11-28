Poco dopo le 16 di oggi si è verificato un nuovo terremoto Campi Flegrei: l'INGV ha rilevato una scossa da 2.7 di magnitudo, dopo lo sciame mattutino

Sembra essere una giornata piuttosto movimentata per i Campi Flegrei, con decine e decine di scosse di terremoto che si sono verificate nel corso delle ultime ore, tra cui una pochissimi minuti fa che è stata tra le più intense – ovviamente dal punto di vista della magnitudo – degli ultimi giorni; mentre alle prime luci della giornata la popolazione flegrea si è risvegliata con un lunghissimo sciame sismico caratterizzato da diverse scosse di terremoto Campi Flegrei particolarmente violente.

Terremoto Campi Flegrei oggi, 3.0 di magnitudo/ Scosse anche in Irpinia e al Vesuvio: cosa sta succedendo?

Prima di arrivare allo sciame che abbiamo appena citato, vale la pena soffermarci sulle ultime tre scosse di terremoto Campi Flegrei che si sono registrate oggi: secondo l’INGV, infatti, alle ore 16 e 09 minuti nell’area di Pozzuoli si è verificata una prima scossa di magnitudo 1.1 che ha funzionato – in un certo senso – come “campanello d’allarme” per quello che sarebbe successo di lì a poco.

Terremoto Campi Flegrei/ Il bollettino: 88 eventi sismici, confermato il bradisismo in aumento

Infatti, esattamente 20 minuti (e qualche secondo) più tardi un secondo terremoto Campi Flegrei, registrato dall’INGV e dall’Osservatorio Vesuviano ha alzato l’asticella dell’intensità, portando la magnitudo a 2.6 e anticipando di una decina scarsa di secondi (arrivando, dunque, alle ore 16:29 e 41 secondi) fino a 2.7 di magnitudo in un terzo e – per ora – ultimo evento sismico.

Terremoto Campi Flegrei: in mattinata uno sciame sismico composto da 24 scosse, picco di 2.2 di magnitudo

Quanto accaduto in queste ultime ore ai Campi Flegrei, insomma, sembra avere le carte in regola per dare il via a un nuovo sciame sismico, che scatta – secondo l’INGV – quando si verificano almeno 4 eventi consecutivi nell’arco di mezz’ora, dei quali almeno uno deve essere superiore a 1.5 di magnitudo: per sapere se la situazione peggiorerà, insomma, dobbiamo aspettare che venga diramato l’apposito comunicato all’Osservatorio Vesuviano.

Terremoto Campi Flegrei: nuove scosse nella notte/ Studio: "Ecco perché la magnitudo resta sempre bassa"

Nel frattempo, però, possiamo dire che quanto accaduto in mattinata era un vero e proprio sciame sismico che si è composto di ben 24 differenti scosse di terremoto Campi Flegrei: secondo l’Osservatorio, l’allerta è iniziata alle ore 7:28 del mattino – orario in cui si è verificata una prima scossa da 1.7 di magnitudo -; mentre l’evento maggiormente degno di nota dell’intero sciame risale alle 7:39 del mattino ed è arrivato fino al grado 2.2 di magnitudo, certamente grave ma non quanto gli ultimi due eventi dei quali abbiamo parlato prima.