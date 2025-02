Sono state tre le scosse di terremoto Campi Flegrei che sono state registrate nelle ultime ore, tre eventi chiaramente avvertiti dalla popolazione locale, nonostante avessero magnitudo tutt’altro che allarmanti. Purtroppo come vi ripetiamo spesso e volentieri, la particolarità delle scosse di terremoto Campi Flegrei è che si tratta nella quasi totalità dei casi di eventi molto superficiali, con ipocentro, le loro profondità, che a volte non superano il chilometro sotto il livello del mare. Di conseguenza tutti gli effetti, anche se alla fine “innocui”, vengono amplificati.

E così è successo anche questa notte e nella giornata di ieri, quando sono stati numerosi i cittadini residenti nella zona dei Campi Flegrei che si sono riversati sulle pagine Facebook per segnalare appunto i vari eventi sismici. C’è chi scrive: “Non ce la faccio più”, ma anche le varie testimonianze: “Sentita a Bagnoli”, “Sentita contrada Pisciarelli”, “Sentita benissimo in via Vecchia delle vigne”.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, LE TESTIMONIANZE

Un ragazzo aggiunge: “Arcofelice sentita, 1.7 ma mi sembrava uguale a quella di oggi stiamo parlando di sisma a 1km di profondità porca miseria non si smette mai”. Quindi una donna che sembra lamentarsi, anche se non è ben chiaro nei confronti di chi: “Sempre le stesse cose!!!!! Qua ci vuole chi ci dice realmente come stanno le cose! Nn se ne può più. Ci limitiamo a scrivere scossa, sentita, non sentita. Abbiamo il diritto di sapere realmente quello che dobbiamo fare!”, infine un altro che aggiunge: “Speriamo che ci fa ‘dormire stanotte, ma non la vedo bene”.

Così non è stato visto che i tre eventi sismici sono stati realizzati uno nella serata di ieri e due proprio nel corso della notte. L’ultima scossa di terremoto Campi Flegrei è stata segnalata dall’Osservatorio Vesuviano alle ore 2:50 della notte passata con una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter. L’epicentro è stato individuato in via Pisciarelli e la profondità è stata di 1.1 chilometri sotto il livello del mare.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, TUTTI GLI EVENTI DELLE ULTIME ORE

C’è stato poi un sisma con una magnitudo di 1.0 gradi sulla scala Richter segnalato all’1:53 della notte scorsa, e infine una scossa avvenuta nel pomeriggio di ieri alle ore 15:50 con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter, tutte accompagnate, come spesso e volentieri accade, da un forte boato, un elemento tipico di questi movimenti tellurici. La popolazione giustamente esterna le proprie preoccupazioni sui social ma è normale anche una certa rassegnazione tenendo conto che si tratti di zone ad altissima intensità vulcanica, che tra l’altro con l’arrivo del nuovo anno sembrerebbe essere aumentata.

Siamo ancora in attesa del bollettino mensile di gennaio 2025 delle scosse terremoto Campi Flegrei ma è quasi sicuro che il totale degli eventi sismici supererà in numero quelli di dicembre, anche perchè soltanto la scorsa settimana si è registrato uno sciame nel pomeriggio composto da una ventina di scosse una dietro l’altra.