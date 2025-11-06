Le scosse di terremoto Campi Flegrei proseguono e nelle ultime ore ne sono state registrate 5. Ecco tutti i dettagli e l'annuncio di Musumeci

Non si placano le scosse di terremoto Campi Flegrei e anche nelle ultime 48 ore si è verificato un nuovo, lungo evento che ha provocato cinque diversi sismi nella stessa zona della caldera.

Anche in questo caso si è trattato comunque di eventi con una sismicità molto ridotta, visto che il picco massimo è stata una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter, ma in ogni caso, come vi ricordiamo spesso e volentieri, questi continui eventi non fanno altro che aumentare lo stato di ansia in cui vive pressoché perennemente la popolazione dei Campi Flegrei, convinta che la nuova scossa possa essere l’ultima. Ma vediamo l’elenco delle cinque scosse di terremoto Campi Flegrei segnalate dall’INGV, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, a cominciare da quella avvenuta alle ore 2:36 della giornata di ieri, 5 novembre 2025, con una magnitudo di 1.0 gradi sulla scala Richter e una profondità di un chilometro sotto il livello del mare.

Alle ore 21:39 del 4 novembre 2025, invece, un evento con una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter, con una profondità di 3 chilometri sotto il livello del mare. Spazio quindi a un sisma di magnitudo 1.1 gradi con una profondità di 2 chilometri alle ore 21:31 del 4 novembre, mentre alle ore 20:32 di martedì scorso un’altra scossa di terremoto con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter e un ipocentro di 3 km sotto il livello del mare. Infine, l’evento più forte, quello con una magnitudo di 2.4 gradi, localizzato alle ore 19:48 di martedì 4 novembre, con una profondità di due chilometri sotto il livello del mare.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, I COMMENTI SOCIAL

Le scosse di terremoto ai Campi Flegrei sono state accompagnate, come da prassi, da varie segnalazioni sui social, a cominciare da quelle sulla pagina Facebook “Quelli della zona rossa ai Campi Flegrei”, dove diversi utenti hanno scritto: “Ore 22:24 ancora un boato simile a un’esplosione in via Napoli”, e ancora: “Anche adesso, pochi secondi fa, una piccola vibrazione a Capo Posillipo”, e ancora: “Finisce uno sciame, ne inizia un altro”.

Un altro utente ha scritto: “Un altro è passato, speriamo in meglio”; infine, il commento un po’ ironico di un ultimo utente: “Ok, a più tardi”, come a dire: finisce uno sciame sismico, ma fra qualche ora ne arriverà un altro. Del resto, negli ultimi giorni l’attività sismica è decisamente aumentata dalle parti dei Campi Flegrei, anche se va precisato che la magnitudo è sempre rimasta bassa, e ciò non può che rappresentare un bel segnale, tenendo conto che, negli scorsi mesi, le scosse che hanno superato i 4 gradi hanno creato diversi danni ma, soprattutto, centinaia di sfollati che sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni pericolanti.



TERREMOTO CAMPI FLEGREI, L’IMPORTANTE ANNUNCIO DI MUSUMECI

E a proposito di case pericolanti, ieri è uscito allo scoperto il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, che ha fatto sapere che proprio nella giornata di mercoledì 5 novembre 2025 è stato sottoscritto un contratto del valore di ben un miliardo e 400 milioni di euro, soldi destinati alla sistemazione antisismica di tutti gli edifici e le infrastrutture dell’area dei Campi Flegrei e, in generale, della Campania, che necessitano appunto di migliorie.

Si tratta di un “passo fondamentale” – ha spiegato ancora l’ex governatore della Sicilia – che ha l’obiettivo di ridurre l’esposizione delle abitazioni e della popolazione dei Campi Flegrei “al rischio terremoto e non solo”. Musumeci ha ricordato come si tratti di misure straordinarie di prevenzione che nessun altro governo aveva mai adottato prima e che sono state già avviate. La speranza, ovviamente, è che questo importante ammontare di fondi possa arrivare il prima possibile ai cittadini per la sistemazione delle proprie abitazioni e che, in un futuro non troppo lontano, tutti gli edifici a rischio siano messi in totale sicurezza.