Terremoto Campi Flegrei: 7 nuove scosse di terremoto sono state localizzate nelle ultime ore, sette eventi sismici con un picco di M 2.2

Registrato un nuovo sciame sismico, un elenco di scosse di terremoto Campi Flegrei, nella giornata di ieri. L’episodio è stato segnalato in particolare attorno all’ora di pranzo di ieri, venerdì 7 novembre 2025, per un totale di sette scosse se si prende anche in considerazione quella di giovedì sera.

Ma vediamo nel dettaglio l’elenco dei sismi, a cominciare da quello localizzato alle ore 13:43 del 7 novembre, a una profondità di 3 chilometri sotto il livello del mare, per una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter. Alle ore 13:42, quindi un minuto prima, un sisma di magnitudo 1.3 gradi con una profondità di 2 chilometri sotto il livello marino, mentre alle ore 13:40 un evento sismico di 1.5 gradi sulla scala Richter, con un ipocentro di 2 chilometri sotto il livello del mare. Altro sisma sempre alle ore 13:40 di ieri, questa volta con una magnitudo di 1.7 gradi e un ipocentro di 2 km, mentre alle ore 12:59 è stata registrata una scossa di terremoto ai Campi Flegrei con una magnitudo di 1.5 gradi e un ipocentro di 4 km sotto il livello del mare.

Infine, una scossa di magnitudo 1.0 localizzata ieri mattina alle ore 10:26 e quella di giovedì sera, precisamente alle ore 21:11, con una magnitudo di 1.1 gradi. La zona dei Campi Flegrei si conferma quindi decisamente attiva, tenendo conto che nell’ultimo periodo più volte sono stati segnalati degli sciami sismici, ma fortunatamente parliamo di eventi molto leggeri, considerando che anche nelle ultime ore si è superata di poco la magnitudo di 2.0 gradi.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, LE SEGNALAZIONI DOPO LO SCIAME

Siamo quindi fortunatamente ben lontani dalle due scosse di magnitudo 4.6 gradi localizzate a marzo e a giugno di quest’anno, due eventi che hanno causato tanta paura nella popolazione locale e, soprattutto, diversi danni. E a proposito di paura, non sono mancate le solite segnalazioni online, a cominciare dai commenti sulla pagina Facebook Quelli della zona rossa ai Campi Flegrei, che spesso e volentieri visitiamo per carpire notizie e aggiornamenti sull’area.

Molti quelli che hanno segnalato l’avvenimento, così come questo utente che ha scritto: “Sentite due più consistenti, zona industriale di San Martino”; ma anche: “Monterusciello nord, forte odore di zolfo”; e, infine, chi scrive: “La scossa più forte era di Md 2.2, profondità 2,6 km, rione La Solfatara”. Una popolazione che vive costantemente nella paura: la paura che la scossa che arrivi sia l’ultima, quella che possa far crollare i tetti ma che, secondo gli esperti, non dovrebbe comunque mai arrivare.



TERREMOTO CAMPI FLEGREI, IL PICCO MASSIMO ATTESO E’ DI 5.0 GRADI

Se è vero che è impossibile prevedere l’esatto momento di un sisma, gli addetti ai lavori hanno sempre spiegato che ai Campi Flegrei, alla luce del tipo di territorio e dei precedenti, non sono previste scosse di terremoto superiori alla magnitudo 5.0 gradi. Parliamo comunque di un livello importante, visto che, come detto sopra, le due scosse di terremoto ai Campi Flegrei di M 4.6 gradi hanno provocato non pochi sfollati a causa di abitazioni che sono state messe a dura prova proprio dagli eventi sismici.

A riguardo, ricordiamo, la Protezione Civile ha tenuto di recente delle esercitazioni per simulare un’eruzione importante con conseguente evacuazione della zona. L’evento si è rivolto in particolare agli studenti, ai più giovani, che hanno vissuto di persona il piano di evacuazione, con tanto di pullman che ha portato gli alunni presso la stazione marittima, dove, in caso di reale evacuazione e non di esercitazione, i cittadini della zona flegrea verrebbero imbarcati e trasferiti in Puglia e in Sardegna. La speranza è che a queste iniziative partecipino sempre più persone ma, soprattutto, che non si arrivi mai al punto di dover evacuare: significherebbe che un evento catastrofico è stato appena registrato, con chissà quali conseguenze.