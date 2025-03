Le scosse di terremoto Campi Flegrei sono tornate a farsi sentire nelle ultime ore. Dopo un periodo di relativa calma così come confermato anche dal recente bollettino settimanale, le ultime ore hanno visto otto nuovi eventi sismici registrati in zona, a cominciare da quello principale, poco dopo la mezzanotte di ieri.

Nel dettaglio l’Ingv ha segnalato una scossa di terremoto Campi Flegrei con una magnitudo di 3.2 gradi sulla scala Richter alle ore 00 e 38 minuti, quindi all’inizio di questo nuovo giorno. Eventi che erano stati segnalati anche nel corso della giornata di ieri, altre cinque scosse distribuite nell’arco delle 24 ore, mentre alle ore 4:46 di oggi e alle ore 1:44, altri due terremoti hanno scosso la zona, rispettivamente con una magnitudo di 1.0 gradi e 1.9 gradi sulla scala Richter.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, IL CASO ANIDRIDE CARBONICA

In attesa di capire se anche per la giornata di oggi si verificheranno nuove scosse, è scoppiato il “caso anidride carbonica”, ma tale vicenda sembrerebbe essere stata “superata” senza problemi, nonostante il forte clamore mediatico che ha suscitato.

L’amministrazione di Pozzuoli ha infatti fatto sapere che l’istituto Virgilio, che era stato in precedenza chiuso in quanto erano state rinvenute concentrazioni anormali di anidride carbonica al suo interno, è stato riaperto, anche se resta chiusa la palestra, l’unica parte dell’edificio dove si sono registrati degli accumuli di CO2, appunto l’anidride carbonica, superiori alla normalità. La cosa che conta è che la scuola è stata riaperta, così come deciso dopo una riunione che si è tenuta mercoledì, convocata dal prefetto di Napoli, Michele di bari, e a cui erano presenti le principali istituzioni locali fra cui il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, GLI AGGIORNAMENTI

Nel frattempo tutti i comuni dei Campi Flegrei stanno provvedendo all’acquisto di rilevatori di anidride carbonica di modo che possano eventualmente segnalare delle anomalie, e procedere poi con successive verifiche.

Le amministrazioni dei Comuni della zona rossa stanno inoltre invitando i cittadini a segnalare le case che devono essere controllate, e a riguardo tutti i paesi, a cominciare dal sopracitato Pozzuoli, ma anche Bacoli, Napoli e via discorrendo, hanno attivato attraverso i propri portali web ufficiali, delle piattaforme con cui i residenti possono appunto fare richiesta di effettuare un sopralluogo presso la propria casa, per meglio comprendere se la stessa sia a rischio o meno. Gli accertamenti, viene specificato, sono totalmente gratuiti e vengono condotti da delle squadre specializzate che esamineranno l’intero edificio.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, COME RICHIEDERE IL SOPRALLUOGO

La richiesta può essere presentata solamente dal proprietario dell’immobile o eventualmente dal suo usufruttuario, di conseguenza non può essere segnalata da un residente in affitto, ma anche gli amministratori dei condomini possono segnalare il sopralluogo. La procedura è molto semplice, bisognerà recarsi sul sito del comune nella sezione dedicata, munirsi di SPID o di CIE, effettuare l’accesso e compilare tutti i campi richiesti.

Eventualmente ci si può recare in Comune per chiedere aiuto qualora non si ha dimestichezza con i sistemi informatici, ricordando che la richiesta può essere effettuata solo entro il 31 agosto prossimo. Infine, in merito alle scosse di terremoto Campi Flegrei, la Protezione Civile ha pubblicato sul proprio sito, a questo indirizzo, la mappa della vulnerabilità degli edifici nella zona rossa. Cliccando sulla stessa scoprirete se la vostra abitazione sia in una zona a basso o alto rischio. Le zone più vulnerabili sono considerate quelle di Bagnoli, Pozzuoli, ma anche Bacoli, Comuni che nelle ultime ore sono tornati a farsi sentire sui social con moltissime segnalazioni. La scossa di M 3.2 ha infatti lasciato il segno fra “sentita, fortissima proprio ora”, ma anche: “Anche questa notte non si dorme”. Un leit motiv ricorrente ogni qual volta un terremoto viene registrato ai Campi Flegrei.