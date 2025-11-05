Campi Flegrei, confermata l'allerta gialla per rischio vulcanico anche se terremoti sono in aumento: cosa significa e cosa prevede la Fase 2 di attenzione

La Protezione civile, alla luce dell’analisi dell’attività del Vesuvio e al termine della riunione della Commissione Grandi Rischi, ha confermato il livello di allerta gialla per rischio vulcanico nei Campi Flegrei, quindi è prevista la Fase 2 di attenzione. Nonostante ci siano state alcune variazioni, come l’aumento dei terremoti, queste non sono state sufficienti per passare al livello superiore.

È previsto, dunque, il rafforzamento del monitoraggio del vulcano per seguire con attenzione i segnali di possibile attività, la verifica dei piani di protezione civile per farsi trovare pronti in caso di emergenza e lo svolgimento di attività di informazione e formazione per la popolazione, come esercitazioni ed eventi educativi.

Precisiamo che l’allerta gialla non significa che un’eruzione sia imminente, ma che bisogna essere attenti e preparati. Infatti, poiché il vulcano è attivo, le autorità stanno monitorando costantemente la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini.

Inoltre, il sistema di allerta è stato aggiornato: prima esistevano solo quattro livelli, mentre ora ognuno è suddiviso in due fasi, per consentire una valutazione più graduale del rischio.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI: IN PROGRAMMA NUOVE ESERCITAZIONI

La Fase 2 dell’allerta gialla indica che il vulcano mostra segnali da monitorare, ma non richiede un’evacuazione. Nell’ultima settimana sono stati registrati 149 terremoti, con un picco di magnitudo 2.4: ciò conferma che il vulcano è attivo e va osservato con attenzione, ma non si trova in fase eruttiva.

All’orizzonte ci sono due giorni di esercitazioni: il 5 e 6 novembre si terrà una simulazione, parte di un programma più ampio, per testare l’evacuazione assistita da alcune aree di Napoli e i punti di raccolta, come il porto. Queste esercitazioni servono per prepararsi nel caso in cui il livello di allerta dovesse salire, poiché quello arancione comporta la pre-evacuazione.

L’auspicio è che la partecipazione sia elevata, anche se molto dipende dalla percezione del rischio.

L’anno scorso vi parteciparono circa 1.500 persone, numero considerato un buon risultato, poiché si trattava di cittadini che non possono evacuare autonomamente, come anziani e persone fragili.