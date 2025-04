Possiamo riportarvi il bollettino mensile inerente le scosse di terremoto Campi Flegrei, pubblicato nelle scorse ore dall’Ingv e dall’Osservatorio Vesuviano, a chiusura del mese di marzo. Un mese che possiamo tranquillamente definire a due facce con una prima metà decisamente movimentata, con numerose scosse fra cui quella di magnitudo 4.6 gradi sulla scala Richter del 13 marzo, la più forte in assoluto, e una seconda metà invece assolutamente tranquilla, dove movimenti e magnitudo sono diminuiti in maniera vertiginosa.

Terremoto Campi Flegrei, magnitudo 1.4/ Ultime notizie INGV: nella notte tre differenti sismi

Alla luce di questa inversione di tendenza negli ultimi quindici giorni di marzo, la velocità di sollevamento suolo è diminuita, il cosiddetto fenomeno del bradisismo, che ricordiamo, va di pari passo alle scosse di terremoto Campi Flegrei. Lo spartiacque è stato rappresentato proprio dal 13 marzo 2025 ed è come se il sottosuolo avesse una energia arretrata da sprigionare: dopo che si è liberato è tornato ad essere dormiente.

Terremoto Campi Flegrei/ Prof Mauro Rosi: “Scossa di M 5.0? Possibile solo ad una condizione...”

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, TUTTI I DATI DEL MESE DI MARZO 2025

Per quanto riguarda più specificatamente i dati del bollettino terremoto Campi Flegrei sul bradisismo, viene segnalato che nella due giorni 15-16 febbraio 2025 il suolo si è sollevato di circa un centimetro, con una media di circa tre centimetri al mese. Dopo la metà del mese di marzo (tenendo conto anche della scossa di magnitudo 3.9 gradi sulla scala Richter del 15), la velocità di sollevamento suolo è stata in diminuzione, fermandosi sui 2 centimetri al mese, un valore che comunque l’Ingv ritiene ancora preliminare, di conseguenza saranno necessarie ulteriori analisi e conferme che arriveranno nelle prossime settimane.

Terremoto Campi Flegrei/ Il report settimanale: scosse e magnitudo in netta diminuzione, la situazione

Ricordiamo che prima di febbraio il suolo si sollevava ai Campi Flegrei con un ritmo di un centimetro al mese, sollevamento che evidentemente è peggiorato alla luce delle continue scosse. In totale sono stati ben 659 i terremoto registrati nel corso del mese di marzo, per una media di circa 20 al giorno, fra cui appunto l’evento delle ore 00:25 minuti del 13 marzo scorso di magnitudo 4.6 gradi sulla scala Richter.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, REPORT MENSILE: LA MAGNITUDO DEGLI EVENTI

Sono stati inoltre segnalati dall’Ingv 4 sciami sismici per un totale di 96 eventi registrati. 58 scosse di terremoto hanno avuto una magnitudo compresa fra l’1 e il 2, 8 fra il 2.0 e il 3.0, e 4 fra il 3.0 e il 4.0, oltre a quello più volte sopracitato di magnitudo 4.6 gradi. Da segnalare infine, in merito alle scosse di terremoto Campi Flegrei, l’interessante studio pubblicato su science.org da parte di Tiziana Vanorio, professoressa originaria di Pozzuoli, che dirige il laboratorio presso la Stanford University sulla fisica delle rocce e dei geomateriali.

Per forza di cose si è interessata nel corso della sua carriera alla situazione flegrea e in particolare al bradisismo, arrivando alla conclusione che lo stesso possa essere gestito attraverso una cosiddetta strategia di “mitigazione attiva”, ad esempio attraverso il monitoraggio e la regolazione della pressione dei fluidi che si trovano nel sottosuolo. Secondo l’esperta, comprendendo meglio questi fenomeni può portare a delle azioni pratiche per mitigare terremoti e sollevamenti del suolo.