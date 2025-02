Ormai non si dorme più a causa delle continue scosse di terremoto Campi Flegrei. E’ questo il commento ricorrente sui social ed in particolare sulla pagina Facebook Quelli della zona rossa ai Campi Flegrei, forse la community più seguita e numerosa per quanto riguarda appunto gli eventi sismici lungo la caldera. Quella passata è stata la seconda notte di fila in bianco per centinaia di residenti di Pozzuoli e zone limitrofe, visto che è stato di fatto un lunghissimo sciame sismico iniziato nella giornata di ieri, lunedì 17 febbraio 2025 e che sta proseguendo stamattina.

Nel dettaglio, come riferisce l’Ingv attraverso il suo bollettino sempre aggiornato, di fatto la prima scossa è cominciata alle ore 16:42 di ieri, con la terra che ha continuato a tremare fino a stamattina, centinaia di scosse fra cui la principale di questo lunghissimo sciame sismico, quella localizzata alle ore 3:22 della notte passata, con una magnitudo di 3.1 gradi sulla scala Richter. Dicevamo dei cittadini di Pozzuoli ormai esasperati da questa situazione decisamente invivibile anche perchè gli eventi sismici sono tutti avvertiti, anche quelli con magnitudo molto leggere, e solitamente sono accompagnati da un forte boato.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, I COMMENTI SUI SOCIAL

“Vivo alla Solfatara. Le scosse si avvertono continuamente – scrive un utente – non si fermano più. E nemmeno si riesce a dormire. Eppure fino a ieri ero assolutamente resiliente, ottimista. Ma sento che la situazione è cambiata, diventata grave…. adesso vorrei avere un posto dove continuare ad avere una vita pseudonormale per trovare il coraggio di allontanarmi dalla mia casa, dalla mia vita”. E ancora: “Sentita ai Pisani ormai non si dorme più!”, “Soccavo avvertita anche dal cane che si è spaventata”, ma anche: “Ondulatoria, avvertita molto forte a Quarto”, e poi questo: “Monteruscello… c’era un rumore davvero sinistro di sottofondo, era una mia impressione o l’ha sentita anche qualcuno oltre a me?!”, e ancora: “Sentita a Pianura, ormai viviamo con le palpitazioni ansia e paure, siamo impotenti”.

Quindi questo commento: “Mamma mia, a Cigliano continue scosse e boati non si è mai fermato ma questa è stata proprio brutta, stanca per varie notti insonnia, mi sono addormentata per qualche ora: essere svegliati dal sonno e buttarti giù dal letto così è stato terribile”. Come dare torto a queste persone che non riescono a chiudere occhio temendo di ritrovarsi il tetto della propria abitazione addosso. La Protezione Civile è intervenuta dalla giornata di domenica/lunedì, fornendo tutti gli aiuti necessari a chi ha deciso di passare la notte fuori di casa, ma al momento gli esperti continuano a ripetere che non vi sono pericoli imminenti.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, LE PAROLOGO DEL VULCANOLOGO GIUSEPPE DE NATALE

A riguardo il noto vulcanologo Giuseppe De Natale, attraverso la propria pagina Facebook ha scritto: “Si continua a ripetere, a proposito della sismicità continua e del sollevamento del suolo ai Campi Flegrei, che ‘è sempre stato così, da secoli, da millenni’… che così si è sempre vissuto in quest’area”, per poi aggiungere: “la verità è che non è vero…!”. L’esperto ha infatti ricordato che ai Campi Flegrei non si è verificato nulla fra il 1538 e il 1950, quindi i primi terremoti flegrei nel 1970 con una sismicità molto blanda. “Ricominciò 11 anni dopo, nel 1983 – aggiunge ancora De Natale – stavolta molto più forte”.

“Un nuovo episodio di sollevamento iniziò nel 1982 e terminò nel 1984, dopo meno di 3 anni. Dal 1984 al 2005 c’è stata solo subsidenza, con brevissimi episodi, della durata tipica di 1 mese o meno, di sollevamento del suolo, di pochi centimetri, accompagnato da piccoli sciami sismici”. Quindi si è arrivati al 2006, quando è scattata quella che è la fase bradisismica che è ancora in corso e che si pensava potesse esaurirsi alla fine dell’anno scorso, quando la situazione si era decisamente calmata.