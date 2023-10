Terremoto Campi Flegrei, doppio sisma di magnitudo 2.2 gradi/ “Un migliaio di scosse al mese”

Fari puntati sempre sui Campi Flegrei alla luce delle continue scosse di terremoto delle ultime settimane, a cominciare da quella di magnitudo 3.6 gradi registrata nella giornata di lunedì. Il quotidiano Il Messaggero ha riportato le parole Mauro Di Vito, direttore dell’osservatorio vesuviano dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che in merito all’ultimo sciame sismico ha specificato all’Ansa: «Prosegue la risalita di gas ed il sollevamento del suolo associato a cui stiamo assistendo negli ultimi mese. Al momento registriamo tra le 3mila e le 4mila tonnellate di CO2 emesse ogni giorno».

In ogni caso si tratta per la maggior parte di eventi molto lievi: «Gli eventi di questa intensità sono stati pochissimi – dice Di Vito – la stragrande maggioranza sono al di sotto della magnitudo 2.0, in tutto registriamo circa un migliaio di scosse al mese». Le ultime scosse potrebbero essere un preludio ad eventuali nuovi terremoto importanti ai Campi Flegrei? Non è da escluderlo ma solo nei prossimi giorni si capirà se sono in corso ancora dei movimenti in serie o meno. Intanto è giunta la notizia di una possibile truffa associata al sistema IT-Alert, l’sms che indica alla popolazione la presenza di allerte per quanto riguarda terremoti, inondazioni e via discorrendo.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI: IL MESSAGGIO FAKE DI IT-ALERT, ECCO COME FUNZIONA

Sembra che alcune persone residenti nell’area di Napoli abbiano ricevuto un messaggio in cui viene segnalato: “A causa della possibile eruzione di un vulcano potrebbe verificarsi un terremoto nazionale. Scarica l’app per tenere d’occhio se la regione potrebbe essere colpita”.

Il link rimanda poi ad una applicazione dal nome IT- Alert.apk da installare ovviamente sullo smartphone. Si tratta di un malware della famiglia SpyNote, un vero e proprio virus che è in grado di rubare informazioni chiave di una persona, a cominciare da dati personali fino agli accessi bancari. Ricordiamo che il sistema IT-Alert ha da poco finito la fase di test e non è ancora entrato a regime, di conseguenza se dovessero arrivarvi messaggi sospetti meglio denunciare il tutto alle autorità preposte. Da segnalare infine che nella giornata di oggi si sono verificati due movimenti tellurici lievi di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter alle ore 6:00 e alle 6:02.

