Una scossa di terremoto Campi Flegrei è stata localizzata la notte passata, precisamente alle ore 4:43. Si tratta del secondo evento sismico nel giro di 9 ore circa, visto che in precedenza, alle ore 20:11 di mercoledì 26 marzo 2025, un altro sisma aveva scosso la zona flegrea. Fortunatamente le due scosse di terremoto sono state molto leggere, visto che quella di ieri sera ha avuto una magnitudo di 1.2 gradi sulla scala Richter, mentre quella della notte passata si è fermata a 1.0.

Due piccoli sismi che non hanno causato alcun problema e che molti residenti non hanno nemmeno avvertito. Sicuramente una notizia positiva tenendo conto che la popolazione dei Campi Flegrei è solita avvertire le scosse di terremoto anche se molto lievi a causa della loro superficialità. Certo è che i movimenti lungo la caldera stanno diminuendo ultimamente, così come dimostrato anche dal recente bollettino settimanale che ha segnalato solamente 42 scosse negli scorsi sette giorni, un numero nettamente ridotto rispetto ai centinaia di movimenti tellurici delle precedenti settimane.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, IL PUNTO SUL SOLLEVAMENTO DEL SUOLO

Anche per questo il bradisismo sembrerebbe essere diminuito, così come confermato anche da Mauro Di Vito, direttore dell’Osservatorio Vesuviano, che parlando con il quotidiano di Napoli, Il Mattino, ha segnalato un “rallentamento della velocità di sollevamento”, aggiungendo però che si tatta di un dato preliminare che dovrà essere confermato nel giro di qualche giorno.

Il rallentamento è cominciato dopo la scossa di terremoto Campi Flegrei dello scorso 15 marzo con una magnitudo di 3.9 gradi sulla scala Richter, ha aggiunto Di Vito, e il trend si sta confermando in questi giorni. In ogni caso, ribadisce che si tratta ancora di dati preliminari, solo nelle prossime settimane si avranno maggiori certezze.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, DI VITO: “BASSA SISMICITA’”

La cosa certa è che la sismicità della scorsa settimana “è stata molto bassa”, aggiunge l’esperto, sia grazie ad una diminuzione della velocità di deformazione ma anche per il fatto che l’energia che si era accumulata nel sottosuolo in gran parte è stata liberata con i terremoti del 13 e 15 marzo scorso che hanno avuto un’alta magnitudo.

In ogni caso non è ancora tempo di stappare lo champagne, visto che Mauro Di Vito ha spiegato che “l’attività sismica continuerà” anche nei prossimi giorni, ma in maniera discontinua. Una costante delle ultime settimane resta comunque il numero ridotto degli sciami sismici, visto che nella maggior parte dei casi si è trattato di scosse singolo, rispetto ad esempio a quanto accaduto a febbraio, quando ci sono stati eventi prolungati che sono durati anche più di 24 ore. E’ il caso in particolare del periodo 15-19 febbraio quando è stato registrato “il più alto numero di terremoti”, di sempre da quando è iniziata la crisi bradisisma in corso.