Durante la notte passata si sono verificate due scosse di terremoto Campi Flegrei, entrambe molto leggere e a distanza ravvicinata. La prima è stata segnalata dall’Ingv alle ore 23:38 di ieri sera, mentre la seconda circa un’ora dopo, alle ore 00:30 di oggi. I due eventi sismici hanno avuto una magnitudo di soli 1.0 gradi sulla scala Richter e la maggior parte della popolazione non li ha avvertiti, confermando quanto la zona dei Campi Flegrei stia vivendo un periodo di calma dopo i numerosi eventi, anche importanti come quello di magnitudo 4.6 gradi sulla scala Richter del 13 marzo, localizzati negli scorsi mesi.

In ogni caso, anche se le scosse di terremoto Campi Flegrei sono diminuite e con esse anche il fenomeno del sollevamento suolo, il cosiddetto bradisismo, )che ora si è assestato su un sollevamento medio di due centimetri al mese), l’attenzione delle istituzioni e delle autorità resta altissima.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, IL PREFETTO: “GRANDE SINERGIA”

Lo ha confermato anche ieri il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, parlando con i microfoni di Campi Flegrei Tv: “Tutta l’attività sta proseguendo abbastanza bene – ha spiegato – siamo intervenuti sul porto di Pozzuoli, tutte le attività relative agli interventi straordinari stanno andando avanti, c’è una grande sinergia fra governo, regione e amministrazioni locali, questo noi registriamo ogni giorno”. Di Bari ha sottolineato l’importanza della partecipazione dal basso, della popolazione: “Stamane ho ricevuto tre dirigenti scolastici affinchè vi sia un processo partecipativo della popolazione, è fondamentale la partecipazione ed è fondamentale incontrarsi. Quando vi è questa sinergia credo che tanti problemi si risolvono con l’ascolto, anche grazie alla buona volontà di essere a fianco dei cittadini”.

Di Bari ha aggiunto in vista di eventuali novità future anche per quanto riguarda un maggior sostegno ai cittadini: “Ci sono proposte per quanto riguarda il sostegno ai cittadini, i Comitati hanno presentato delle proposte per piccole e grandi azioni in favore dei cittadini. C’è una grande attenzione del ministro Musumeci su queste vicende”.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, DAL PREFETTO DI NAPOLI AGLI SFOLLATI

Il prefetto di Napoli ha poi concluso rivolgendo lo sguardo alle nuove generazioni che abitano ai Campi Flegrei: “I giovani devono aspettarsi che le istituzioni facciano molto e queste azioni sono sotto gli occhi di tutti. La paura viene meno quando c’è un’azione in campo e le azioni sono tante e visibili. Oggi c’è una legge che disciplina l’area flegrea che prima non c’era, la paura e la rassegnazione vengono meno grazi alla forza che le istituzioni contrappongo, camminare insieme è fondamentale. Andiamo avanti insieme ma soprattutto con fiducia”.

Il problema principale attualmente riguarda le persone che sono state sfollate dopo le scosse del 20 maggio 2024 e del 13 marzo, che sono sistemate in degli hotel della zona e che a breve dovranno per forza di cose trovare una soluzione alternativa.