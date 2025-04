Negli ultimi 20 anni il suolo si è sollevamento di ben 143 centimetri nella zona flegrea a causa delle continue scosse di terremoto Campi Flegrei. E’ questo il dato, decisamente importante, che è stato registrato e ufficializzato dall’Osservatorio Vesuviano dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, dal 2005, da quando cioè è iniziata l’attuale crisi bradisismica. Facendo un breve calcolo, dividendo 143 per 20, ogni anno la media è stata di poco più di sette centimetri, con tutto ciò che ne consegue. Un’accelerazione si è avuta nell’ultimo periodo, precisamente dopo le ultime scosse di febbraio e marzo 2025, quando si sono verificati alcuni sciami lunghissimi e soprattutto il tremendo evento del 13 marzo, la scossa di magnitudo 4.6 gradi sulla scala Richter, ad oggi il terremoto Campi Flegrei più forte registrato negli ultimi 40 anni (in precedenza era stato quello del 20 maggio 2024 di M 4.4).

Il quotidiano Il Mattino racconta di come quel territorio e quella popolazione debbano purtroppo convivere con i continui eventi sismici e con le conseguenze, appunto il sollevamento del suolo. La crisi bradisismica si è fatta sentire in particolare dal 2012, da 13 anni a questa parte, quando l’allerta vulcanica è stata portata dal grado di allerta verde al giallo, poi nel 2020 una nuova accelerazione, fino ad arrivare al 2024, l’anno record dei terremoti lungo la caldera. Sono stati infatti ben 6.740 gli eventi sismici dell’annoi scorso, e anche se la stragrande maggioranza ha avuto una magnitudo vicino all’1.0 gradi sulla scala Richter, il fatto che abbiano sempre una profondità molto bassa, quindi un ipocentro di al massimo due o tre chilometri, ne amplia gli effetti, con la popolazione locale che li avverte sempre in maniera indistinta, spesso e volentieri accompagnati da forti boati: decisamente inquietante.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, LA RIPRESA DELLE SCOSSE NEL 2025

La situazione sembrava essere in miglioramento nella seconda metà del 2024, con una netta diminuzione delle scosse e della magnitudo dopo il picco di cui sopra del 20 maggio, ma con l’arrivo del 2025 c’è stata la nuova accelerazione, con 2.500 scosse solo fra febbraio e marzo e la forte possibilità che il record dell’anno scorso sia ampiamente superato a fine anno. Bradisismo e terremoto sono purtroppo strettamente interconnessi e quando si verifica il primo arriva anche il secondo, con tutto ciò che ne consegue.

Alla luce dei numerosi eventi di inizio anno, il bradisismo aveva raggiunto i tre centimetri di sollevamento in un mese, per poi assestarsi ora sui due di media ogni 30 giorni, ma dal mese di gennaio 2024 il sollevamento segna già 25 centimetri. Tutta colpa di un corpo magmatico che si trova ad una decina di chilometri di profondità, che a sua volta rilascia gas che risalendo verso la superficie, spinge verso l’alto, sollevando il suolo e causando appunto l’oscillazione che dà poi vita alle scosse di terremoto Campi Flegrei. Questo è il tremendo meccanismo che si innesca quasi quotidianamente in quella zona del mondo, anche se al momento, fortunatamente, non vi sono segnali di una possibile eruzione violenta.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, LA CRISI DEGLI ANNI ’80

C’è da dire che comunque come sempre tendiamo a dimenticarci in fretta del passato, dando maggiore attenzione ai fatti più recenti, ma Il Mattino fa notare che nel periodo 1982-1984 si registravano fino a 500 scosse al giorno, e con un sollevamento del suolo che arrivava fino a 14,5 centimetri al mese (contro i due di oggi), portando ad evacuazioni come ad esempio la zona del Rione Terra, oggi un quartiere fantasma.

Fortunatamente i dati odierni sono ben più leggeri ma la popolazione ha comunque paura e si attende risposte dalle istituzioni che nell’ultimo anno sono comunque arrivate, con numerose iniziative e soprattutto fondi a favore degli sfollati, per rendere antisismiche le abitazioni pericolanti.