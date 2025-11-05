Terremoto Campi Flegrei, ecco la situazione della zona flegrea con il classico bollettino settimanale: tutti i numeri di quello che è avvenuto

È stato pubblicato nelle scorse ore il nuovo bollettino sulle scosse di terremoto ai Campi Flegrei; di conseguenza, possiamo fare il consueto punto su ciò che è accaduto la scorsa settimana, in attesa che venga pubblicato anche il bollettino relativo al mese di ottobre 2025.

Per quanto riguarda il periodo 27 ottobre – 2 novembre 2025, sono stati 149 i terremoti registrati nell’area flegrea, un dato quindi in diminuzione rispetto alla precedente settimana, quando erano stati 178. La media giornaliera è stata di circa 21 scosse ogni giorno e la magnitudo massima è stata piuttosto contenuta. La scossa di terremoto ai Campi Flegrei più importante è stata infatti quella con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter, localizzata il 2 novembre scorso.

Due sono stati invece gli eventi prolungati: due sciami sismici per un totale di 30 scosse, di cui 14 sempre il 2 novembre alle ore 2:20 e altri sedici lo stesso giorno ma dalle ore 14:38. Una settimana quindi piuttosto tranquilla, tenendo conto che siamo ben lontani dalla magnitudo massima raggiunta ai Campi Flegrei, leggasi il duplice terremoto di M 4.6 registrato a marzo e a giugno.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, CALDERA IN UNA FASE DI CALMA

La caldera appare quindi in una fase di calma: ma sarà la classica quiete prima della tempesta o questa tranquillità perdurerà ancora a lungo? Nessuno sa dirlo; di conseguenza, dobbiamo solo attendere i prossimi giorni ed eventuali segnali per comprenderlo. La cosa certa è che sta continuando il bradisismo – il sollevamento del suolo – anche se la magnitudo resta molto bassa e le scosse sono state in diminuzione. Negli ultimi giorni si segnala un aumento di questo fastidioso fenomeno, con una media di sollevamento passata dai precedenti 15 millimetri al mese agli attuali 20.

Il dato, fa sapere comunque l’Osservatorio Vesuviano, resta ancora provvisorio e necessita di ulteriori verifiche per essere confermato, ma in ogni caso si registra una tendenza all’aumento. Tenendo conto del mese di gennaio 2025, il suolo si è sollevato di 18 centimetri, mentre dal gennaio 2024 il dato raddoppia: 36,5. Siamo invece oltre il metro e mezzo se prendiamo in considerazione i numeri a partire dal novembre 2005, da vent’anni fa, quando iniziò la crisi bradisismica attuale, ovvero 155,5 centimetri, un livello superiore di 63,5 centimetri rispetto alla precedente grande crisi, quella degli anni ’80.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, IL PUNTO SULLA GEOCHIMICA E IL NUOVO STUDIO

Il bollettino sulle scosse di terremoto ai Campi Flegrei si conclude, come al solito, con un excursus sulla situazione geochimica e, in questo caso, i parametri confermano il surriscaldamento del sistema idrotermale della caldera e un aumento dei flussi, ma dati che già erano stati segnalati nei precedenti bollettini. Il sistema calderico non sta quindi mostrando segnali di un’imminente esplosione, ma sta evolvendo, così come sottolineato dal ricercatore CNR Giovanni Di Trapani, laureato presso l’Università di Napoli Federico II.

L’esperto ha citato il recente studio pubblicato sulla rivista Nature, secondo cui la sismicità è prevalente negli ultimi cinque anni nella zona di Pozzuoli e Solfatara, con i terremoti che non sembrano quindi distribuirsi casualmente, ma piuttosto concentrati su una cosiddetta “faglia incipiente”, una struttura che si sta creando a causa del continuo sollevamento del suolo.



TERREMOTO CAMPI FLEGREI, IL SOTTOSUOLO SI STA EVOLVENDO IN MANIERA “ORDINATA”

Non si tratta di una minaccia, precisa ancora Di Trapani, ma di un “segnale di maturazione” della deformazione del sottosuolo, con lo stesso che si è di fatto auto-organizzato in maniera meccanica, non diffondendo la deformazione in modo disordinato. L’esperto ribadisce che non si tratta del preludio a un evento catastrofico, ma semmai rappresenta un’evoluzione naturale di un complesso sistema geologico.

Ecco perché non ci sarà mai, secondo gli addetti ai lavori, una scossa di terremoto ai Campi Flegrei con una magnitudo superiore ai 4,4 gradi sulla scala Richter (anche se, in realtà, è già stata superata due volte), in ogni caso lontana da una magnitudo che potrebbe essere molto pericolosa.