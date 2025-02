L’Osservatorio Vesuviano ha pubblicato il bollettino della settimana inerente le scosse di terremoto ai Campi Flegrei, il classico report con tutti i sismi che sono stati registrati, nonché la loro magnitudo e il punto su bradisismo e situazione geochimica. Il bollettino fa riferimento al periodo che va dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025, quindi la scorsa settimana, e sottolinea come siano stati 71 i terremoti che i sismografi hanno registrato in quel lasso di tempo. La media è quindi di dieci al giorno, un dato in aumento rispetto a quanto era stato invece comunicato nel bollettino scosse di terremoto Campi Flegrei della precedente settimana, quando erano stati 44 in totale.

In ogni caso parliamo sempre di piccole scosse, a volte impercettibili a volte un po’ meno, comprese fra gli 0.3 gradi sulla scala Richter e i 2,2 gradi, quest’ultima registrata lo scorso 1 febbraio. Le 71 scosse di terremoto sono state caratterizzate anche da uno sciame sismico composto da ben 22 diversi movimenti tellurici quello avvenuto sempre l’1 febbraio 2025, alle ore 6:12 e che ha portato all’evento di magnitudo 2.2 gradi nell’area Solfatara-Pisciarelli.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, TUTTI I DATI DEL NUOVO REPORT

Alla luce di questi dati, continua quindi ad essere quella del 20 maggio 2024 la scossa di magnitudo più importante mai registrata ai Campi Flegrei, il famoso sisma di magnitudo 4.4 gradi sulla scala Richter che ha obbligato numerose famiglie a lasciare la propria abitazione in quanto non più agibile. Nel nuovo bollettino si fa anche il consueto punto sul bradisismo, il fenomeno del sollevamento suolo, e anche in questo caso non vengono riferite notizie allarmanti, tenendo conto che da agosto 2024 ad oggi, il suolo sta continuando a sollevarsi con una media di 1 centimetro al mese, rispetto ai due registrati invece fino a luglio 2024.

In totale, dal gennaio 2024, il suolo ai Campi Flegrei si è sollevato da 20 centimetri, quindi 0,5 centimetri in più rispetto a quanto rilevato dai precedenti due bollettini (19,5 centimetri). Tenendo conto invece del periodo novembre 2005-febbraio 2024, il sollevamento è stato di 138 centimetri, mentre dal gennaio 2011 è stato di 134 centimetri. Nessuna novità infine per quanto riguarda la situazione geochimica nonché eventuali cambiamenti all’orizzonte.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, IL PONTONE GALLEGGIANTE E IL NUOVO STUDIO

Intanto giunge una bella notizia in quel di Pozzuoli, dove è stato attivato un pontone galleggiante per favorire le operazioni di carico e scarico al porto. Come vi abbiamo riportato più volte, il bradisismo aveva sollevato di troppo la banchina, di conseguenza risultava molto complicato imbarcare o sbarcare navi e traghetti. Con tale soluzione il tutto dovrebbe quindi essere ben più agevole, con il dislivello fra la banchina e le navi che sarà decisamente attenuato. Il pontone galleggiante è già giunto a destinazione di conseguenza bisognerà attendere i tempi tecnici affinchè venga installato e possa entrare definitivamente in azione: ci vorranno una novantina di giorni quindi sarà pronto per fine aprile/inizio maggio.

Infine segnaliamo un interessante studio da parte dell’università Sapienza di Roma e Aldo Moro di Bari, inerente la zona dei Campi Flegrei: secondo quanto emerso, più di centomila anni fa si verificò una delle eruzione più significative della stessa area, nonché una delle più forti di sempre. Si tratta di un lavoro scientifico rilevante in quanto la Caldera è ben documentata fino a 40.000 anni fa, ma lo studio in questione si rifà ad un fenomeno avvenuto ben 109mila anni fa, quando appunto si verificò un’eruzione di magnitudo dalla stessa potenza dell’Ignimbrite Campana, la più grande di sempre nella zona del Mediterraneo. I ricercatori sono riusciti a ricostruire i principali parametri eruttivi grazie alle più recenti tecnologie, risalendo all’antica eruzione denominata di Maddaloni, che avrebbe avuto una magnitudo di ben 7.6 gradi sulla scala Richter.