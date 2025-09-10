Terremoto Campi Flegrei: il bollettino settimanale con gli eventi sismici registrati negli scorsi sette giorni: meno di 100 scosse in totale

E’ mercoledì e come ogni terzo giorno della settimana andiamo a scoprire il nuovo bollettino riguardante le scosse di terremoto Campi Flegrei, per fare il punto sugli eventi sismici lungo la caldera. Il riferimento è alla settimana fra l’1 e il 7 settembre 2025, report pubblicato nelle scorse ore dall’Osservatorio Vesuviano, che segnala prima di tutto il numero totale di scosse di terremoto localizzate, leggasi 98.

Si tratta di un dato in lieve calo rispetto alla settimana precedente, quando erano state 109 le scosse di terremoto Campi Flegrei, comunicando quindi una media esatta di 14 movimenti tellurici al giorno. Qual è stata la scossa principale? Il mese di settembre è iniziato subito con il botto – in tutti i sensi – visto che l’1 settembre 2025 si è avuto un evento sismico con una magnitudo di 4.0 gradi sulla scala Richter, il principale degli scorsi sette giorni nonché uno dei più forti degli ultimi mesi.

Il picco resta sempre quello segnalato il 30 giugno scorso ma anche il 13 marzo, con una magnitudo di 4.6 gradi sulla scala Richter, un doppio sisma che resta anche l’evento più forte registrato ai Campi Flegrei da quando si effettuano le misurazioni dei terremoti. Un solo sciame sismico è stato registrato nella settimana che va dall’1 al 7 settembre, un totale di ben 65 scosse che si sono unite a quanto iniziato il 31 agosto, per ben 131 eventi sismici localizzati in zona nel giro di poche ore, uno degli sciami più lunghi degli ultimi mesi.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, IL PUNTO SUL BRADISISMOI

Il bollettino settimanale sulle scosse di terremoto Campi Flegrei permette di fare anche il consueto punto su ciò che riguarda il bradisismo, il fastidioso fenomeno del sollevamento del suolo, che ancora una volta resta nella media dell’ultimo periodo, leggasi 15 millimetri di sollevamento al mese, con il suolo che si è alzato di 32,5 centimetri dal gennaio 2024. I dati ovviamente peggiorano se si prendono in considerazione orizzonti temporali maggiori, tenendo conto che dal novembre 2005, dall’inizio della crisi bradisismica, l’altezza ha superato quota 151,1 centimetri, superando di quasi 60 centimetri il precedente livello record toccato dalla crisi bradisismica innescata negli anni ’80.

E’ interessante comunque soffermarsi su quanto registrato dall’Osservatorio Vesuviano in materia di bradisismo visto che nel corso dello sciame sismico segnalato sopra, fra il 31 agosto e l’1 settembre, sono stati rilevati due cambiamenti importanti presso le stazioni di monitoraggio dell’Accademia Aeronautica e quella di Monte Alibano, epicentro delle 131 scosse in serie.



TERREMOTO CAMPI FLEGREI, I MOVIMENTI “SOSPETTI” DI DUE STAZIONI

Durante quell’evento la prima stazione si è spostata di quasi 3 centimetri (per l’esattezza 2,9), verso sud ovest, mentre il suolo si è abbassato di 2,5 centimetri, mentre la stazione di Monte Olibano si è spostata di 1,1 centimetri sempre verso sud ovest, per poi scendere di un centimetro. Nonostante questi movimenti “sospetti” non sono stati rilevati – come detto sopra – variazioni significative in quanto a sollevamento suolo.

Cosa è successo quindi? La pagina Facebook il mondo dei terremoti fa notare che l’INGV non ha comunicato a riguardo la causa di queste variazioni, ma ha fatto sapere che già in passato era accaduto qualcosa di simile con gli sciami passati, anche se i valori erano risultati inferiori. Si possono quindi fare solo delle ipotesi, ricordando che l’area di Monte Alibano è molto complessa e il suolo in quella zona si alza e si abbassa in maniera più moderata rispetto alle zone circostanti. Non è quindi da escludere che si sia verificato un rilascio di fluidi di gas, o magari una migrazione, o ancora, un cambiamento registrato all’interno delle condotte e delle fratture dove circolano solitamente i fluidi idrotermali in pressione: vedremo se magari uno studio potrebbe approfondire tali situazioni, uno dei tanti “misteri” che avvolge la zona flegrea.