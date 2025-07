Terremoto Campi Flegrei, il bollettino settimanale è positivo, con sole 32 scosse, ma fra i residenti c'è paura e preoccupazione

Una nuova scossa di terremoto Campi Flegrei si è verificata nelle ultime 24 ore. L’evento sismico, così come comunicato dall’amministrazione comunale di Pozzuoli, è avvenuto di preciso alle ore 15:12 del pomeriggio di ieri, martedì 15 luglio 2025, con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter. Il sisma ha avuto una profondità come al solito ridotta, superficiale, solo 2,7 km sotto il livello del mare, e come sempre è stato avvertito in maniera indistinta dalla popolazione locale. Sulla pagina Facebook “Quelli della zona del vulcano Campi Flegrei”, sono stati come al solito numerosissime le segnalazioni, come ad esempio chi ha scritto: “Stavo in spiaggia a baia, è stato cm un sobbalzo da sotto la sabbia”, ma anche “Sentita rione Artiaco”, e un altro che aggiunge: “Leggera come scossa, ma la vicinanza mi ha fatto sentire distintamente il boato qua a Bacoli”.

Le scosse di terremoto Campi Flegrei sono solitamente accompagnate da un boato, una caratteristica tipica degli eventi sismici della zona, anche se di magnitudo moderata, e anche questa volta non è mancato il rumore sinistro. In attesa di comprendere se si verificheranno eventuali altri movimenti tellurici, nella giornata di ieri è stato emesso il solito bollettino settimanale, quello relativo al periodo 7-13 luglio 2025, con tutti i dati catalogati dall’Osservatorio Vesuviano.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, IL BOLLETTINO: COSA E’ SUCCESSO

In totale le scosse di terremoto che si sono verificate ai Campi Flegrei sono state solo 32, per una media di meno di 5 al giorno nell’ultima settimana, uno dei dati più bassi di tutto il 2025. Il precedente bollettino segnava 56 – già un numero basso – di conseguenza significa 24 scosse in meno. Positiva la quantità così come “la qualità”, visto che la scossa di terremoto Campi Flegrei più importante è stata quella registrata con una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter, quindi ben lontana dal livello di guardia ma soprattutto dai tremendi eventi sismici del 30 giugno e del 13 marzo, la scossa di magnitudo 4.6 gradi sulla scala Richter che ad oggi restano le due più importanti degli ultimi 40 anni.

Situazione quindi tutto sommato tranquilla per i cittadini flegrei anche per quanto riguarda il bradisismo non si segnalano particolari novità, con il sollevamento del suolo che sta continuando a mantenere la media dell’ultimo periodo, quindi 15 millimetri (1,5 centimetri) al mese, in calo rispetto al periodo compreso fra il 15 e il 19 febbraio scorsi quando il suolo si era addirittura sollevato di tre centimetri. Per quanto riguarda il dato cumulativo, invece, il sollevamento è di 30 centimetri da gennaio 2024 (stesso identico valore del precedente bollettino), mentre dal novembre del 2005, dall’inizio della crisi bradisismica, il sollevamento ha raggiunto quasi quota 150 centimetri, precisamente 148.



TERREMOTO CAMPI FLEGREI, FRA CO2 E PREOCCUPAZIONE DEI RESIDENTI

L’ultimo focus del bollettino, come sempre riguarda le emissioni di CO2 e si segnala in questo caso un leggero aumento dopo il calo dell’ultimo periodo, con una temperatura media di 93 gradi. Situazione tutto sommato di normalità quindi ma i residenti dei Campi Flegrei sono tutt’altro che sereni e lo si capisce da una lettera che è stata inviata ai sindaci dei comuni della zona rossa da parte del Coordinamento dei Comitati e Associazioni, così come pubblicata da Pozzuoli News 24.

Nella missiva si sottolinea come il territorio sia ancora impreparato ad una eventuale scossa importante, così come “mostrato” a seguito della scossa del 30 giugno citata sopra, in cui, a detta del Coordinamento, è emersa “la totale impreparazione”, e l’assenza di “necessarie strutture di supporto e intervento”. Secondo chi scrive mancano gli hub di prima accoglienza, e nel frattempo continuano le frane dei costoni, “che fanno capire quanto la situazione sia rischiosa”. Davvero la situazione è preoccupante come raccontano i cittadini locali o le istituzioni sono pronte a eventuali scenari funesti?