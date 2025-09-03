Facciamo il punto sulle scosse di terremoto Campi Flegrei con il consueto bollettino settimanale dell'Osservatorio Vesuviano, i dettagli

Le scosse di terremoto Campi Flegrei e il resoconto settimanale nel consueto bollettino che è stato pubblicato nelle ultime ore dall’Osservatorio Vesuviano. I dati si riferiscono al periodo 25-31 agosto 2025, quindi l’ultima settimana dello scorso mese, e al momento la situazione appare tranquilla, visto che non si prospettano scenari catastrofici ne tanto meno di variazioni imminenti. Nel corso dei precedenti sette giorni sono stati segnalati in totale più di 100 terremoti, per l’esattezza 109, per una media quindi di circa 15 al giorno.

Si tratta di un numero che sottolinea un certo incremento nell’attività sismica tenendo conto che durante la settimana precedente in totale erano state sessantuno le scosse localizzate. Per quanto riguarda la magnitudo massima, il terremoto principale è stato quello di M 3.3 gradi sulla scala Richter, localizzato il 31 agosto scorso. Quest’ultimo è stato anche il giorno peggiore per quanto riguarda le scosse di terremoto Campi Flegrei, tenendo conto che si è verificato uno sciame sismico in cui sono stati localizzati ben 61 diverse scosse. Gli altri due sciami sono avvenuti invece il 26 agosto, con 8 terremoti di cui il più importante di magnitudo 1.6 gradi e il 29 agosto, con un picco di M 2.3 gradi sulla scala Richter.

Da segnalare che l’ultimo sciame è continuato anche il primo settembre, portando ad altri 55 terremoti fra cui una nuova scossa importante di magnitudo 4.0 gradi sulla scala Richter, di cui poi vi parleremo più avanti. L’evento sismico principale nella zona flegrea continua quindi a restare quello di magnitudo 4.6 gradi che quest’anno si è verificato due volte: una prima il 13 marzo e una seconda il 30 giugno, con conseguenti evacuazioni causa case pericolanti. Restano le due scosse più alte mai registrate dall’inizio della crisi bradisismica del 2005 ma nel contempo anche da quando si registrano i terremoti.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, IL BOLLETTINO E IL BRADISISMO

Nel bollettino inerente le scosse di terremoto Campi Flegrei si è fatto il consueto punto sul bradisismo, che continua ad essere fermo sui valori di 15 millimetri al mese, quindi 1,5 centimetri ogni 30 giorni circa, dopo i picchi di febbraio (30 millimetri al mese). Da gennaio 2024 il sollevamento registrato presso la stazione di Rione Terra è stato di 32 centimetri ma se si prendono in considerazione i dati da novembre 2005, quindi quasi 20 anni fa, il suolo si è alzato di quasi un metro e mezzo, superando ampiamente il punto massimo raggiunto in occasione della precedente crisi bradisismica, quella degli anni ’80.

Quello del sollevamento del suolo è uno dei principali problemi nella zona dei Campi Flegrei e negli ultimi anni ha provocato non pochi grattacapi ai residenti, soprattutto al porto, vista l’enorme differenza fra l’altezza della banchina e quella delle barche e dei traghetti, che ha reso difficoltose le operazioni di carico e scarico. Infine, per quanto riguarda i fluissi di anidride carbonica emessi ai Campi Flegrei, si registra un moderato aumento nell’ultima settimana, con una temperatura media di 94 gradi centigradi.



TERREMOTO CAMPI FLEGREI, TRE EDIFICI EVACUATI A POZZUOLI

Abbiamo accennato prima alla scossa di magnitudo 4.0 avvenuta pochi giorni fa, lo scorso 1 settembre, evento sismico che, stando a quanto riferisce Pozzuolinews24, ha causato lo sfollamento di alcune famiglie. Tre edifici a Pozzuoli sono stati controllati e sono risultati inagibili, di conseguenza le persone che vi abitavano all’interno sono statie costretti ad abbandonare le proprie abitazioni, trovando rifugio da amici, parenti, presso gli hotel sovvenzionati o le strutture comunali, con tutto ciò che ne consegue.

Si tratta in particolare di due palazzi rispettivamente di cinque e tre piani, quindi condomini ospitanti diverse persone, e di un manufatto ubicato in via Napoli al civico 67. Sono tutti edifici privati più un ristorante, e dai controlli dei tecnici preposti sono state riscontrate delle lesioni importanti alle strutture basilari degli edifici, tali da obbligare l’immediata evacuazione.