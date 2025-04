Facciamo il punto classico sulle scosse di terremoto Campi Flegrei con il report settimanale, il nuovo bollettino riguardante il periodo 21-27 aprile 2025. La prima buona notizia riguarda il numero di scosse di terremoto, che è rimasto tendenzialmente stabile e poco preoccupante. Gli eventi sismici della settimana precedente sono stati infatti 57 in totale contro i 46 di quella prima, di conseguenza parliamo di una media 8 terremoti circa al giorno, e con una magnitudo decisamente ridotta. Il picco massimo è stato infatti di M 2.7 gradi sulla scala Richter di conseguenza siamo ben lontani dagli eventi di marzo e febbraio.

La scossa più importante degli ultimi 40 anni è stata registrata proprio il mese scorso, una magnitudo di 4.6 gradi sulla scala Richter il 13 marzo, seguita da quella del 20 maggio 2025 con una magnitudo di 4.4 gradi. Tre sono stati gli sciami sismici registrati la scorsa settimana, per un totale di 22 scosse, compresa quella massima di 2.7 gradi localizzata il 25 aprile scorso, attorno alle ore 6:28 di mattina. Si tratta di un evento in controtendenza rispetto al precedente bollettino riguardante le scosse di terremoto Campi Flegrei, visto che gli sciami erano quasi spariti nelle ultime settimane.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, DIMINUISCE IL SOLLEVAMENTO DEL SUOLO

Altro aspetto su cui si focalizza il bollettino riguarda il bradisismo, che al momento si sta muovendo con una media di due centimetri al mese, ma secondo quanto precisato dagli esperti dell’osservatorio Vesuviano, vi sarebbe una tendenza ad una ulteriore diminuzione dopo il picco di tre centimetri al mese di metà febbraio. I numeri andranno comunque ancora confermati e bisognerà attendere le prossime analisi per avere un quadro più certo. In ogni caso dal mese di gennaio 2024 il sollevamento del suolo è stato pari a 26,5 centimetri, lo stesso dato che era stato segnalato durante il precedente report, per un totale di 144,5 centimetri dal novembre del 2005, quando è iniziata la crisi bradisismica in corso.

Per approfondire la questione il quotidiano Il Mattino ha parlato con il direttore dell’osservatorio vesuviano, Mauro Di Vito, che ha appunto confermato la diminuzione della velocità di sollevamento del suolo “che è un fatto molto rilevante”, precisa, oltre ad una riduzione dei terremoti. Lo stesso direttore parla di sollevamento “pari ad un centimetro al mese”, una tendenza da verificare nelle prossime settimane, aggiungendo che in zone come Nisida e Capo Miseno il terreno è quasi fermo, e ciò non può che rappresentare una bella notizia. Di Vito precisa che il fenomeno è senza dubbio “in diminuzione” mi ci sono comunque delle fluttuazioni e il tutto “va verificato nel medio e lungo periodo”.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, IL PUNTO SULLA CO2

Come sempre, infine, valori nella norma per quanto riguarda le emissioni di anidride carbonica e le temperature del sottosuolo, che non fanno presagire nulla di particolarmente rilevante. Anche in questo caso è Di Vito a prendere la parola, specificando sempre al quotidiano Il Mattino che si è registrata una diminuzione di CO2 nell’ultima settimana, “un altro segnale positivo”, ma bisogna effettuare i risultati delle valutazioni più estese che si terranno nelle prossime settimane, registrando le emissioni di anidride carbonica su un’area vasta, “che comprende tutto il fondo della Solfatara”, in zona Pisciarelli.

Dopo di che si prenderanno i valori di tutta l’area di Agnano, di modo da avere un quadro più completo e certo, in merito alle emissioni di gas della caldera. I campi Flegrei stanno quindi vivendo un periodo tutto sommato positivo, dove non mancano le scosse ma nulla di così eclatante, soprattutto in confronto a quanto avvenuto soltanto poche settimane fa, in particolare a febbraio e marzo, quando il sottosuolo ha liberato moltissima energia, causando anche dei danni agli edifici della zona rossa.