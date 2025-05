Dopo le nuovamente violente scosse di terremoto Campi Flegrei degli ultimi giorni, che hanno riacceso la sempre latente paura nei tantissimi residenti che vivono sopra al più grande vulcano d’Europa – e che fortunatamente non hanno causato danni evidenti alle abitazioni o alle infrastrutture pubbliche – si è riacceso il dibattito sugli abusi edilizi nell’area flegrea, con la Protezione civile che è da mesi impegnata a mappare le abitazioni critiche per intervenire prima che la paura e i dubbi si trasformino in tragedia: attualmente, dopo le recenti scosse di terremoto Campi Flegrei – ha spiegato ieri il prefetto Michele di Bari – sono complessivamente 83 le persone sgomberate per il rischio di cedimenti strutturali.

Facendo un passetto indietro, è bene ricordare che attualmente i controlli sulle abitazioni a rischio per il terremoto Campi Flegrei si sono concentrati soprattutto su quegli edifici più antichi, mai ristrutturati e non omologati alle normative antisismiche: i dati ufficiali non sono ancora disponibili, dato che le verifiche risultano essere ancora in corso, incentrate soprattutto sui 15 mila edifici che rientrano nella cosiddetta “zona rossa”; mentre ancor più incerto è il dato relativo alle case abusive, con i residenti che le occupano che starebbero opponendo una ferma resistenza ai controlli da parte della Protezione civile.

L’appello della Protezione civile per il terremoto Campi Flegrei: “Dobbiamo controllare anche le case abusive”

A sollevare il tema dell’abusivismo dopo il terremoto Campi Flegrei è stato il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, che dopo la riunione di ieri con il Centro di coordinamento dei soccorsi si è appellato ai cittadini flegrei, chiedendo che “aprano le loro case, anche quelle abusive, per farle controllare”: il tema è importante, perché l’alternativa potrebbe essere quella di trovarci tra qualche settimana, mese o anno a “contare i morti” dovuti – più che all’incuria dei controlli – alla volontà dei cittadini di evitare multe per l’abusivismo.

Dal canto suo, il sindaco di Pozzuoli – tra le aree più a rischio per un violento terremoto Campi Flegrei – Luigi Manzoni, sulle pagine del Mattino, ha promesso che “sul tema della lotta all’abusivismo edilizio e alla tutela del nostro territorio non faremo sconti a nessuno”: i prossimi passi – almeno dal punto di vista comunale – saranno quelli di mettere in campo “azioni per migliorare la viabilità, potenziare le vie di fuga e realizzare hub (…) e servizi per i cittadini”, ma ognuno deve fare la sua parte, con i cittadini che devono permettere di mettere in sicurezza le abitazioni.