Qualora dovesse verificarsi una violentissima scossa di terremoto Campi Flegrei o eventualmente una eruzione vulcanica (la caldera è infatti un immenso vulcano sotterraneo), migliaia di persone verrebbero evacuate secondo i piani già concordati fra governo, Protezione Civile e Regione. Una buona parte verrebbe spostata in Puglia, così come è stato deciso ieri, e precisamente 58.000 persone. L’annuncio è stato dato, come si legge su FoggiaToday, da parte di Maurizio Bruno, presidente del comitato protezione civile regione, nonché consigliere regionale, che ha fatto sapere che negli ultimi mesi sono stati diverse le scosse di terremoto Campi Flegrei, fra cui le due più forti di magnitudo 4.6 gradi e di magnitudo 4.4, avvenute rispettivamente il 13 marzo e il 13 maggio scorsi, aggiungendo che è difficile capire in anticipo cosa succederà in quella zona, ma è possibile “farsi trovare pronti”, anzi “è un dovere” essere pronti nel caso di bisogno.

Terremoto Campi Flegrei/ L'allarme di Ciciliano: “Si continua a costruire sulle vie di fuga”

La Puglia è quindi preparata ad accogliere i cittadini della zona rossa, precisamente coloro che abitano nel quartiere Pianura di Napoli, in caso di catastrofe. Bruno ha spiegato che nel giro di 72 ore, quindi tre giorni, l’intera popolazione verrebbe evacuata dalla zona rossa, e di queste 58mila persone verrebbero trasferite presso l’hub di Foggia, una città che si trova a solo due ore da Napoli.

Terremoto Campi Flegrei, bollettino: 151 scosse, picco massimo di M 4.4/ Di Vito: “Sismicità continuerà”

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, 15 BUS VERSO FOGGIA OGNI ORA

Il trasporto avverrebbe invece attraverso 15 autobus che ogni ora percorrerebbero i 173 chilometri che separano Napoli da Foggia, per un totale di ben 728 corse, inoltre, si potranno muovere autonomamente 38mila vetture. Scenari ovviamente apocalittici, da film hollywoodiano, che speriamo non accadano mai, ma qualora dovesse succedere un evento tellurico importante, la Puglia è pronta a braccia aperte. Il consigliere regionale ha spiegato che l’hub di Foggia sarà solo un punto di accoglienza, dopo di che la popolazione verrà distribuita ulteriormente sul territorio, mentre un secondo punto di accoglienza si troverà a Bari, per coloro che si muoveranno in maniera autonoma con l’obiettivo di non creare troppo caos nella città di cui sopra.

Terremoto Campi Flegrei/ Stop alloggi alternativi: sfollati in attesa di conoscere il proprio destino

Si tratta di due città e due spazi che sono stati scelti in maniera studiata, precisa ancora Bruno, e che come detto sopra sono piuttosto vicini a Napoli, tenendo conto che dal capoluogo campano a quello pugliese ci sono 260 km. Non è ancora stata allestita ovviamente la struttura di accoglienza ma secondo quanto spiegato ancora dal consigliere, potrebbe trattarsi di una possibile fiera, sia a Foggia quanto a Bari, e una volta giunta nel luogo prescelto la popolazione resterà nel territorio per un “periodo non determinabile” fin da ora, anche perchè molto dipenderà da quali saranno eventualmente gli effetti della scossa di terremoto.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, COSA SUCCEDERA’ A FOGGIA

In ogni caso entro i primi giorni saranno allestite le aree di ricovero, dopo di che ci sarà una seconda fase che dovrebbe durare mesi, durante la quale i terremotati saranno messi in degli alberghi e dei villaggi turistici, e infine ci sarà la terza fase, che potrebbe durare anni, in cui saranno utilizzati gli immobili dell’amministrazione pubblica attualmente in disuso. La popolazione sarà distribuita, conclude il consigliere Bruno, in maniera proporzionale a seconda della popolazione residente, tenendo conto dei servizi pubblici essenziali e delle infrastrutture già presenti.

Da segnalare, sempre a proposito delle scosse di terremoto Campi Flegrei, le dichiarazioni del sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, che attraverso la propria pagina Facebook ha fatto sapere di aver incontrato alcuni rappresentanti della Banca Europea Investimenti, che si “è resa disponibile a finanziare specifici interventi di mitigazione del rischio sismico”, con delle cifre comprese fra i 500 milioni e il miliardo di euro, con l’obiettivo di rimettere a nuovo i fabbricati privati, garantendone la loro sicurezza a livello antisismico.