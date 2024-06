Terremoto Campi Flegrei/ In arrivo un Commissario straordinario: è il prefetto Michele Di Bari?

E’ in arrivo un commissario straordinario ai Campi Flegrei che possa meglio gestire la situazione alla luce delle continue scosse di terremoto che non sembrano cessare mai. Il Sole 24 Ore sottolinea come, solo nelle ultime tre settimane, i vigili del fuoco abbiano effettuato più di mille verifiche di stabilità sugli edifici, individuando anche 76 abitazioni che sono state sgomberate, dislocate soprattutto nella zona di Pozzuoli.

Alla luce di quanto la situazione sia diventata complessa ai Campi Flegrei, il ministro per la protezione civile, Nello Musumeci, ha annunciato nelle scorse ore un nuovo decreto ad hoc riguardante la situazione, oltre alla nomina di un commissario straordinario che sarà in grado di coordinare i vari interventi contenuti nel decreto, agendo con maggiore celerità. Michele Di Bari, il prefetto, ha spiegato che: “Il disagio della popolazione c’è e noi lo dobbiamo accompagnare con tutte le nostre forze ma anche con misure economiche di cui stiamo discutendo”. Secondo il quotidiano Il Mattino potrebbe essere proprio lui il commissario straordinario ai Campi Flegrei, parlando di nomina “ormai certa”.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI: FRA SFOLLATI E ABUSIVISMO

Sempre stando al quotidiano campano, lo stesso avrà “il compito di coordinare gli interventi che saranno definiti nel nuovo decreto atteso per i prossimi giorni”. Intanto fra dieci giorni, il prossimo 21 giugno, ci sarà una giornata intera di esercitazione dello Scenario 3 del decreto 140: inizialmente era stata prevista per il 30 e il 31 maggio scorsi, ma era stata in seguito rimandata per via delle continue scosse.

Stando a quanto precisato sempre dal prefetto, ci sarebbero circa un migliaio di persone al di fuori delle proprie abitazioni in quanto “il Comune sta facendo una serie di attività di monitoraggio e quant’altro”. C’è poi la questione dell’abusivismo, un tema che si sta affrontando, ha precisato il probabile Commissario straordinario ai Campi Flegrei. Nel frattempo le scosse continue, alternando periodo di relativa calma, con movimenti tellurici di magnitudo molto lieve, ad altri di forte paura con scosse superiori ai 3 gradi sulla scala Richter, che gettano nel panico la popolazione.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI: LA PAURA DEGLI SFOLLATI

Ricordiamo che fino ad oggi l’evento tellurico di maggiori dimensioni è stato quello di magnitudo 4.4 gradi sulla scala Richter localizzato a fine maggio scorso. Secondo l’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’Ingv, non esistono comunque segnali di rischio imminente anche vulcanico ma è probabile che le sequenze sismiche proseguano anche nelle prossime settimane.

Da segnalare infine la protesta di alcuni sfollati, intervistati nelle scorse ore dai microfoni de il Fatto Quotidiano, che si sentono quasi dei fantasmi: “Noi evidenziamo quanto le istituzioni non abbiano adottato misure atte a tutelarci da terremoti dovuti alle crisi bradisismiche che sono invece di epoca recente. Non può un terremoto, dovuto a un prevedibilissimo fenomeno bradisismico, diventare un terremoto improvviso di qualsiasi altra regione”.

