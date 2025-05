Dopo aver scoperto che 58mila residenti nella zona rossa, quella delle scosse di terremoto Campi Flegrei, saranno ospitati in quel di Foggia in casa di evacuazione di massa, si apprende che altri 76mila cittadini della stessa zona della caldera, verranno invece accolti in Lombardia in caso di bisogno. Lo scrive il Corriere della Sera edizione Milano, precisando che gli sfollati di Pozzuoli, epicentro delle continue scosse di terremoto Campi Flegrei, saranno accolti presso le residenze Aler della Lombardia, gli alloggi di edilizia popolari regionali.

Lo si legge in una delibera riguardante appunto le direttive per l’edilizia residenziale, che è stata approvata circa un mese fa, lo scorso 30 aprile 2025, da parte del governatore lombardo Attilio Fontana, in materia di accoglienza. Nella stessa documentazione si legge che il piano di accogliere i cittadini di Pozzuoli risale già al lontano 2026, dopo un consiglio dei ministri datato 24 giugno, sempre in merito all’emergenza Campi Flegrei.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, COSA FARA’ L’ALER

L’evacuazione verso la Lombardia dovrebbe procedere in tal modo: una serie di pullman messi a disposizione trasferiranno i cittadini dalla Campania alla Lombardia, dopo che in una prima fase saranno identificate le residenze da assegnare appunto alla popolazione sfollata. Nel contempo bisognerà fare in modo di poter garantire agli stessi sfollati una continuità dal punto di visto amministrativo ma anche sanitario e scolastico, prevedendo quindi le scuole in cui andranno a studiare i vari bimbi e ragazzi dei Campi Flegrei, i medici di base, nonché tutto ciò che riguarda i servizi comunali nei confronti di una popolazione che non sarà comunque residente in quel di Milano e dintorni.

Aler, precisa ancora il Corriere della Sera, avrà il compito di individuare delle soluzioni per gli sfollati che saranno permanenti o eventualmente temporanee, di conseguenza la regione Lombardia ha chiesto all’azienda di avere un quadro dettagliato e aggiornato pressochè in tempo reale su quali siano gli alloggi da assegnare sia per tempi brevi ma anche più lunghi, nel caso in cui dovesse verificarsi una scossa devastante.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, I DISAGI AL PORTO DI POZZUOLI

In attesa di novità in tal senso, sperando che il piano non venga mai portato a termine, proseguono i disagi in quel di Pozzuoli a causa del fenomeno del bradisismo, il sollevamento del suolo continuo, una delle costanti associate alle scosse di terremoto Campi Flegrei.

Da tempo si denunciano le importanti difficoltà in particolare al porto visto che, con la banchina che si è alza di diversi centimetri rispetto a qualche anno fa, le navi fanno molta fatica ad attraccare ma soprattutto a caricare mezzi e merci, rendendo molto difficoltoso il trasporto marittimo e allungando inesorabilmente le tempistiche. C’è chi sulla pagina Facebook “Quelli della zona rossa del vulcano Campi Flegrei” sottolinea il rischio che Pozzuoli possa essere esclusa definitivamente dai Tour Operator se non si dovesse risolvere la situazione, con tutto ciò che ne conseguirebbe per le attività commerciali e l’indotto.