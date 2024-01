Terremoto Campi Flegrei, lieve scossa di M 1.3 a Pozzuoli/ Il sindaco di Bacoli: “Nessun danno”

Torna a tremare, seppur molto lievemente, la zona dei Campi Flegrei. Nelle scorse ore si è infatti verificata una scossa di terremoto decisamente leggera, con una magnitudo di 1.3 gradi sulla scala Richter, così come comunicato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. A rilevare il sisma sono stati i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano, il cui ipocentro, la profondità, è stata localizzato a 3 chilometri sotto il livello del mare, con epicentro il Rinio Solfatara. Il sisma di bassa intensità è stato segnalato alle ore 5:17 di oggi, giovedì 18 gennaio 2024, ed è stato avvertito in varie zone di Pozzuoli e dell’area Flegrea nonostante la bassissima magnitudo.

In particolare, come scrive Fanpage, in via Pisciarelli, via Solfatara e via Vecchia delle Vigne, sono state diverse le segnalazioni, così come si legge sul gruppo Facebook “Quelli della Zona Rossa dei Campi Flegrei”. Il sindaco di Bacoli, Josi della Regione, ha voluto tranquillizzare subito la popolazione, spiegando: “Non ci sono danni”. Nel corso della prima parte del 2023 sono state moltissime le scosse di terremoto ai Campi Flegrei, ma negli ultimi mesi dello scorso anno il fenomeno si era decisamente arrestato, e anche il 2024 è cominciato sulla stessa falsa riga.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, LIEVE SCOSSA DI M 1.3 A POZZUOLI: LE PRECEDENTI SCOSSE

L’ultimo evento tellurico verificatosi in zona era stato quello del 13 gennaio scorso alle ore 5:32 del mattino, ma con una magnitudo ancora più lieve rispetto al sisma odierno, solo 0,9 gradi sulla scala Richter e uan profondità di 900 metri sotto il livello del mare. In precedenza, il 10 gennaio, una scossa di magnitudo 1,1 gradi con una profondità di 1,4 chilometri sotto il livello marino, alle ore 22:53.

“Non ci sono stati danni – ha detto all’Adnkronos il sindaco di Bacoli, così come accennato sopra. – la leggera scossa avvenuta all’alba non è stata percepita, la popolazione non avverte più scosse da settimane, per questo motivo è decisamente più tranquilla“.

