Il numero uno dell'Ingv, Fabio Florindo, è stato sentito alla Camera per parlare delle scosse di terremoto Campi Flegrei

Sono eloquenti le dichiarazioni di Fabio Florindo, il presidente dell’Ingv, in merito alle scosse di terremoto Campi Flegrei: si tratta di una vera e propria emergenza nazionale. Le parole, come si legge su Fanpage, sono state proferite dallo stesso alla Camera nella giornata di ieri, aggiungendo che la situazione “è preoccupante”, non soltanto dal punto di vista sismico ma anche da quello vulcanico.

In ogni caso per Florindo non sono previste scosse di terremoto Campi Flegrei che siano superiori alla magnitudo 5.5 gradi, un evento che sarebbe comunque particolarmente devastante “Dovrebbe essere quello il limite massimo”, ha detto ancora alla Camera il presidente dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Al momento la scossa di terremoto più forte mai registrata è stata di 4.6 gradi sulla scala Richter, ma il problema è che quest’anno si è verificata per ben due volte, una pochi giorni fa e l’altra a marzo. Da segnalare anche le due scosse di 4.4 gradi registrate sempre nell’ultimo anno, a conferma di come la magnitudo si sia in qualche modo innalzata dal maggio 2024 ad oggi.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, FLORINDO “ESPLOSIONI FREATICHE PREOCCUPANO”

Sono state proprio queste quattro scosse quelle che hanno portato all’evacuazione di centinaia di famiglie ai Campi Flegrei, molte delle quali costrette a vivere negli hotel non avendo altra sistemazione. “La cosa che più preoccupa sono le esplosioni freatiche” ha aggiunto ancora Florindo, si tratta di esplosioni che non coinvolgono il magma e che lanciano “in aria tutto ciò che trovano in superficie”. Il numero uno Ingv non usa mezzi termini: “Posso uccidere e possono essere di grandi dimensioni”.

Ma non finisce qui, perchè Florindo si è soffermato sulla situazione di Napoli, spiegando di avere degli scenari di “pericolosità” in merito all’apertura di bocche eruttive, e tale scenario deriva da due mappe elaborate dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia , che danno appunto lo stesso esito: la zona più attenzionata è quella di Astroni-Agnano, che ha una possibilità che si verifichino delle “bocche” del 40-50%. Florindo ci tiene comunque a precisare che al momento non vi sono segnali circa una possibile risalita del magma, di conseguenza parliamo di “una ipotesi remota e molto lontana”.



TERREMOTO CAMPI FLEGREI, FLORINDO SUL BRADISISMO E LE ABITAZIONI A RISCHIO

Nel corso della chiacchierata alla Camera ovviamente non si poteva non parlare del fenomeno del bradisismo, uno degli effetti senza dubbio maggiormente incisivi delle scosse di terremoto Campi Flegrei, che consiste nel sollevamento del suolo. Florindo ha ricordato i numeri contenuti nell’ultimo report settimanale, dati che sono costanti da diversi mesi, che parlano di un sollevamento pari ad 1,5 centimetri al mese, dopo i picchi di 3 centimetri segnalati a febbraio dopo una serie di continui sciami sismici. Il bradisismo, fino a che ci sarà, porterà a degli eventi sismici, ha precisato Florindo, ribadendo comunque che difficilmente la magnitudo supererà i 5.5 gradi sulla scala Richter.

Le continue scosse di terremoto Campi Flegrei stanno mettendo a dura prova gli edifici della zona, anche quelli con la migliore tenuta, e a riguardo Florindo ha precisato che, quando si verificano scosse di terremoto come quella di magnitudo 4.6 gradi sulla scala Richter di pochi giorni fa, “gli edifici accumulano danni”, soprattutto quelli che sono in condizioni precarie, di conseguenza non si è nascosto dicendo che le strutture maggiormente danneggiate “potrebbero venire giù”. Da mesi sono in corso diversi controlli ai Campi Flegrei ma Florindo ha voluto far sapere che molte persone rinunciano ai controlli in quanto hanno paura che la loro abitazione non sia a norma, con conseguente evacuazione “Questo è un problema”, ricordando che se una struttura portante di un edificio si danneggia bisogna per forza di cose intervenire. Una situazione di cui non si intravede la luce in fondo al tunnel anche perchè la zona dei Campi Flegrei è una delle più attive al mondo e al momento non sta dando affatto segnali di essere in una fase dormiente.