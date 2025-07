Terremoto Campi Flegrei, Lucia Pappalardo è la nuova numero uno dell'Osservatorio Vesuviano: ecco le sue prime parole

Dopo anni di onorata carriera analizzando le scosse di terremoto Campi Flegrei, il direttore dell’osservatorio vesuviano dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Mauro Di Vito ha lasciato il suo incarico a Lucia Pappalardo, appunto la nuova numero uno dell’istituto da qualche ora a questa parte. 59Enne, conosce molto bene il territorio, sia ovviamente per la sua carriera e i suoi studi, quanto per essere una napoletana doc, di conseguenza da sempre a contatto con una realtà complessa come appunto quella dei Campi Flegrei.

Resterà ai vertici dell’ente per i prossimi tre anni, fino al 2028, mentre Mauro Di Vito, ormai vicino alla pensione, si occuperà di ricerca. Fanpage l’ha intervistata alla luce di questo nuovo incarico di prestigio, chiedendole un’analisi sulle scosse di terremoto Campi Flegrei, e la stessa ha risposto che al momento non sono attesi particolari eventi sismici o vulcanologici, visto che non vi sono segnali che facciano pensare a qualcosa di diverso, di conseguenza quello che accadrà nei prossimi tempi sarà lo stesso di quanto avvenuto negli ultimi anni. Ovviamente ciò non significa che gli addetti ai lavori se ne staranno con le mani in mano, ma proseguiranno le attività di monitoraggio.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, CHI E’ LUCIA PAPPALARDO

Come ricorda Fanpage, Lucia Pappalardo è una esperta vulcanologa e da più di trent’anni studia il magma ma anche i vulcani attivi e i rischi associati agli stessi. E’ inoltre considerata una grande esperta a livello internazionale di super eruzioni, di conseguenza si può dire – ma non avevamo dubbi – che l’Osservatorio Vesuviano sarà in buonissime mani.

Numerosi coloro che hanno espresso la propria soddisfazione nell’apprendere la notizia di Lucia Pappalardo all’Osservatorio, a cominciare da Gigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli, che attraverso la pagina Facebook ufficiale del Comune ha voluto salutare e ringraziare Mauro Di Vito per il lavoro svolto negli ultimi anni e nel contempo ha voluto dare il benvenuto alla nuova arrivata per il lavoro che l’aspetta anche e soprattutto in materia di terremoto Campi Flegrei. “Il bradisismo continuerà”, ha spiegato ancora la dottoressa Pappalardo, ricordando che al momento il sollevamento del suolo è di circa 1,5 cm al mese, costante ormai da diversi settimane, aggiungendo che dovremmo appunto aspettarci altri sismi.



TERREMOTO CAMPI FLEGREI, UNA SITUAZIONE DIFFICILE E DELICATA

Nel corso dell’anno 2025, che ha già superato il giro di boa, sono stati diversi i sismi importanti, come ad esempio quello di 4.0 gradi sulla scala Richter ma soprattutto i due eventi sismici di 4.6 gradi registrati a marzo e giugno, fino ad oggi le scosse principali mai registrate negli ultimi 40 anni. Una situazione quindi con cui i residenti dei Campi Flegrei hanno ormai imparato a convivere anche se sono molti coloro che raccontano che in ogni caso è molto complesso abituarsi ad un luogo in cui trema tutto quasi ogni giorno.

Le scosse sono infatti frequenti in quella zona del nostra Paese e anche se di magnitudo molto leggera, il loro effetto si amplifica a causa del fatto che sono quasi sempre superficiali, di conseguenza il sisma sembra molto più potente di quanto non lo sia. A volte, inoltre, questi terremoti sono accompagnati da dei forti boati che senza dubbio sono inquietanti, aumentando ulteriormente la situazione di angoscia dei poveri residenti dei Campi Flegrei. Purtroppo non c’è soluzione se non quella di controllare gli edifici e metterli in regola, ciò che stanno facendo le autorità senza sosta ormai da mesi, e vista la conformità del territorio non è comunque semplice visto che parliamo di migliaia di casa spesso e volentieri vecchie, costruite non con i sistemi moderni e quindi più facilmente soggette a problemi qualora dovessero verificarsi delle scosse importanti come quelle superiori ai 4.0 gradi ricordate sopra.