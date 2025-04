La terra non smette di tremare in Campania, con un nuovo terremoto Campi Flegrei e altre scosse per uno sciame sismico che al momento comprende 7 scosse. La più forte è stata di magnitudo ML 2.9 sulla scala Richter, stando ai dati raccolti dall’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).

Terremoto oggi, 12 aprile 2025 Castelmezzano M 2.0/ Ultime notizie Ingv: scossa avvertita anche a Potenza

In merito a ciò, l’epicentro è stato individuato a latitudine 40.8253, mentre la longitudine è 14.1355 e l’ipocentro è ad una profondità di 2 chilometri. Dunque, il terremoto Campi Flegrei è avvenuto nei pressi della zona Solfatara. La scossa di terremoto è stata registrata alle 23:29 della serata di ieri, sabato 12 aprile 2025, ed è stata avvertita distintamente dai napoletani, che infatti hanno dichiarato di aver avvertito prima un boato.

Terremoto oggi, Capitignano (AQ) M 2.0/ Ultime notizie Ingv: scossa a 14km profondità, avvertita in 8 comuni

Dall’inizio dell’anno sono ormai quasi 4mila le scosse sismiche registrate, di cui quasi 3mila quelle localizzate, ma fortunatamente la maggior parte di esse hanno avuto una magnitudo bassa, quindi non hanno rappresentato un motivo di particolare preoccupazione.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI: I COMUNI COINVOLTI E LE ULTIME POLEMICHE

Per quanto riguarda i Comuni entro i 10 chilometri dall’epicentro del terremoto Campi Flegrei, l’Ingv ha stilato un elenco che comprende Bacoli, Quarto, Monte di Procida, Marano di Napoli, Napoli e Calvizzano.

Proprio per lo sciame sismico che è in corso nell’area partenopea, sta facendo discutere la decisione di spostare il giuramento degli allievi dell’Accademia Aeronautica da Pozzuoli a Caserta, probabilmente legata proprio alla paura di uno sciame sismico. La polemica è stata portata in Parlamento, con il deputato Francesco Borrelli che ha firmato un’interrogazione rivolta al ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Terremoto Campi Flegrei/ Due scosse ravvicinate oggi di M 1.0: i dettagli degli eventi sismici

Nel frattempo, è stato allestito un gazebo informativo in relazione alla campagna “Io non rischio”, un progetto comunale lanciato proprio per il rischio sismico, con azioni informative e indicazioni sulle procedure in caso di terremoto, ma anche in questo caso non sono mancate polemiche tra i cittadini, perché auspicavano maggiori informazioni.