Dopo alcuni giorni di – ovviamente sempre apparente – quiete, nella notte si sono verificate una nuova serie di scosse di terremoto Campi Flegrei che fortunatamente si sono fermate ad un grado di magnitudo ben inferiore ai picchi delle ultime settimane, ma che in ogni caso potrebbero aprire ad una nuova stagione di allerte: a dirlo – come di consueto – è il classico bollettino dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che dalla mezzanotte di oggi al momento in cui scriviamo queste righe ha registrato in totale tre nuove scosse di terremoto Campi Flegrei, tutte inferiori o pari all’1.4 di magnitudo ed incentrate tra le 2 di notte e le 6 del mattino.

Nel dettaglio, la nuova (per così dire) ‘allerta’ sulle scosse di terremoto Campi Flegrei è iniziata qualche secondo dopo le ore 2:55 con un primo sisma che nella giornata di oggi – ovviamente lunedì 7 aprile 2025 – ha raggiunto la magnitudo 1.4 sulla scala Richter: l’epicentro è stato rilevato alle coordinate 40.8255-14.1362, che poi sono tornate protagoniste di una seconda scossa registrata poco più di un minuto dopo con un 1.2 di magnitudo.

Sempre oggi – almeno per ora, ed ovviamente a fronte di eventuali sviluppi degni di nota non mancheremo di riportarveli tra queste righe – si è verificata (appunto) anche una terza scossa di terremoto Campi Flegrei: l’orario è stato quello delle 6 ed 11 con un epicentro leggermente spostato rispetto alle altre due – ovvero alle coordinate 40.8362, 14.1290 – ed una magnitudo nuovamente di 1.4 sulla scala Richter, con una profondità di 2 km rispetto al suolo terrestre.

Al di là di queste tre scosse di terremoto Campi Flegrei registrate oggi, il precedente evento superiore (o meglio, pari) all’1 di magnitudo risaliva alla giornata di sabato 5 aprile 2025; mente l’ultimo bollettino settimanale diramato dall’Osservatorio Vesuviano relativo ai giorni tra il 24 e il 30 marzo – e qui lo trovate dettagliato ed approfondito – riportava un totale di 33 scosse superiori o uguali allo 0 sulla scala Richter, con picchi fissati ad 1.3 e solamente sette scosse superiori all’uno.

