Nella nottata di oggi – lunedì 12 maggio 2025 – è tornata la paura in quel di Pozzuoli e Napoli con un nuovo terremoto Campi Flegrei che nel cuore della notte ha risvegliato violentemente la popolazione residente nell’area fortemente sismica che da sempre è sotto la stretta osservazione da parte degli esperti: a rilevare il nuovo sisma è stato ancora una volta l’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia; mentre sono numerosi i residenti – citati dal quotidiano NapoliToray – che raccontano che il terremoto Campi Flegrei di oggi è stato preceduto da un forte boato avvertito anche nel capoluogo campano.

Partendo proprio dal terremoto Campi Flegrei – poi arriveremo ad un’interessante ricerca statunitense che potrebbe cambiare le sorti del monitoraggio bradisismico -, la scossa si sarebbe originata attorno alle ore 4:35 della notte: secondo i dati raccolti dall’INGV, la magnitudo è stata di 1.8 sulla scala Richter con una profondità di appena 2,8 km rispetto al suolo terrestre e un epicentro localizzato alle coordinate 40.8345, 14.0838 che rimandano – grosso modo – al Monte Nuovo di Pozzuoli che fu originato in occasione di uno sciame di scosse di terremoto Campi Flegrei nel 1538.

Insomma, non sembrano essersi arrestate ancora le scosse di terremoto Campi Flegrei – tanto che sempre secondo l’Osservatorio Vesuviano dell’INGV nell’ultimo mese che ne sono state almeno 476 – ma al contempo sembra essere diminuito leggermente il bradisismo: proprio in questo contesto si inserisce lo studio statunitense che citavamo poche righe fa, condotto dall’Università di Stanford e incentrato sulle cause (teoriche) del bradisismo flegreo.

Fino ad oggi l’ipotesi era che all’origine del bradisismo e delle scosse di terremoto Campi Flegrei ci fosse il magma che ribolle a circo 8 km di profondità nella caldera vulcanica, ma secondo i ricercatori USA in realtà il fenomeno sarebbe legato all’acqua piovana che si infiltra nei sedimenti porosi delle rocce: entrando in contatto con il magma, l’acqua infiltrata si trasforma rapidamente in gas, aumentando così la pressione sullo strato roccioso; tesi provata – oltre che da una lunga serie di modelli ricercati in laboratorio – dal fatto che l’ipocentro delle scosse di terremoto Campi Flegrei sia sempre localizzato tra i 2 e i 4 km di profondità invece che agli 8 in cui si trova il magma.

