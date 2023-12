Terremoto Campi Flegrei, messa in sicurezza edifici è priorità/ Ceneri di eruzioni possono essere un rischio

Le autorità competenti continuano a monitorare i rischi derivanti dalle scosse di terremoto nell’area dei Campi Flegrei, anche se la situazione in queste settimane sembrerebbe essersi calmata. La priorità, in tal senso, è quella di mettere in sicurezza gli edifici più in pericolo di crollo. In particolare, si tratta delle abitazioni che si trovano nella zona rossa e gialla. Il Governo ha approvato in tal senso delle disposizioni urgenti di prevenzione, ma non ha dato il “via libera” al cosiddetto Sisma Bonus. Una decisione che ha fatto infuriare i sindaci.

Adesso, come riportato da Il Fatto Quotidiano, sembrerebbe essere sorto però un altro problema. Gli edifici dell’area, infatti, potrebbero essere messi in pericolo non soltanto da scosse di magnitudo rilevante, ma anche dalle eruzioni del vulcano. La ricaduta delle ceneri infatti potrebbe causare dei danni ingenti e dunque dei crolli improvvisi. La zona di interesse, quella gialla, è molto estesa. In provincia di Napoli sostanzialmente nessun edificio è infatti dotato di tetti adatti ad evitare l’accumulo.

Terremoto Campi Flegrei, messa in sicurezza edifici è priorità: la questione delle ceneri

Per evidenziare il problema che rappresentano le ceneri in caso di terremoto ed eruzione nella zona dei Campi Flegrei, è sufficiente pensare a ciò che accade in montagna, dove gli edifici vengono opportunamente dotati di tetti spioventi, per evitare gli accumuli di neve. Ciò non accade al Sud, dove non si tiene conto di questi possibili eventi, sebbene la densità dei detriti vulcanici sia molto più alta di quella dei fiocchi di ghiaccio. Di conseguenza, attualmente, nel caso del peggiore degli scenari, l’unico modo per mettere in sicurezza gli abitanti dell’area, sarebbe l’evacuazione per diverso tempo.

È anche in virtù di ciò che i sindaci chiedono dei provvedimenti e dei fondi consistenti per effettuare gli interventi necessari per rendere a norma gli edifici a rischio, sia da un punto di vista sismico sia da un punto di vista vulcanico. Ad esempio, attraverso coperture spioventi anche rimovibili e quindi installabili rapidamente.











