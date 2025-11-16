Nella notte nuove scosse di terremoto Campi Flegrei: uno studio ha indagato sulle ragioni della scarsa intensità sismica nell'area

Proseguono incessanti le scosse di terremoto Campi Flegrei, con la nottata odierna (e la serata di ieri) che ha fatto registrare nuovi eventi tellurici, pur in assenza – fortunatamente – di veri e propri sciami sismici come quelli ai quali abbiamo assistito nelle ultime settimane: la magnitudo, comunque, come di consueto è rimasta relativamente bassa (pur apparendo più intensa per via della scarsa profondità) e proprio in queste ore è stato pubblicato uno studio che indaga proprio sulle ragioni dell’intensità sismica.

Partendo, però, da quello che è stato a tutti gli effetti l’unico terremoto Campi Flegrei registrato nella notte (ferme restando le solite scosse appena superiori allo 0.0 che non vengono neppure avvertite dalla popolazione) dobbiamo spostarci alle 2 e 23 minuti: proprio a quell’ora alle coordinate 40.8172, 14.1577 – che rimandano a Bagnoli, precisamente a poca distanza dallo stabilimento siderurgico – si è verificata una scossa da 1.1 di magnitudo.

D’altra parte – dicevamo già in apertura – anche la serata di ieri ha fatto registrato una scossa di terremoto Campi Flegrei, questa da 2.0 di magnitudo a pochissimi secondi di distanza dalle 8 di sera; mentre sempre ieri è stata la mattinata a provocare i maggiori disagi, con un totale di cinque differenti scosse ai Campi Flegrei che sono partite da un minimo di 1.0 e sono arrivate fino a un massimo di 2.1 di magnitudo.

Nuovo studio sul terremoto Campi Flegrei: spiegata la ragione della bassa intensità sismica

Insomma, resta sempre ferma e quotidianamente rinnovata la paura per le scosse di terremoto Campi Flegrei, ma fortunatamente fino a questo momento non abbiamo mai visto superare soglie critiche di magnitudo: secondo le ipotesi degli esperti, qual’ora si dovesse raggiungere il grado 5 di intensità la situazione potrebbe farsi drammatica per molte delle abitazioni che si trovano nei pressi della caldera; ma nella storia delle osservazioni sismiche sui Campi Flegrei tale intensità (pur restando teoricamente possibile) non si è mai verificata.

La ragione sembra essere collegata soprattutto – secondo lo studio che citavamo prima – alla particolare composizione delle rocce del sottosuolo dei Campi Flegrei: si tratta, infatti, di sedimenti rocciosi molto fragili e pieni di liquidi, in grado di assorbire – ed evitare, dunque, che raggiungano la superficie terrestre – circa il 90% dell’energia generata dalle onde sismiche; di fatto attutendo la reale intensità che i terremoti potrebbero raggiungere.