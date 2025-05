E’ stato reso pubblico il consueto bollettino settimanale riguardante le scosse di terremoto Campi Flegrei, il riassunto di tutto ciò che accaduto nella zona flegrea dal 28 aprile al 4 maggio 2025 scorsi. Come accaduto per il report precedente, i dati sono decisamente positivi, tenendo conto che il numero di scosse è stato minimo, così come la magnitudo. Nel dettaglio parliamo di sole 43 scosse di terremoto Campi Flegrei, quindi per una media di poco più di 6 al giorno, e in riduzione rispetto al precedente bollettino che aveva segnalato 57 movimenti tellurici.

Molto bene, come già accennato sopra, anche la magnitudo, tenendo conto che l’evento sismico principale è stato quello avente una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter. Sembra quindi lontani anni luce i tempi di febbraio e marzo, quando si sono verificati diversi sciami sismici ma soprattutto la scossa di terremoto più forte registrata negli ultimi 40 anni ai Campi Flegrei, quella di magnitudo 4.6 gradi avvenuta il 13 marzo scorso, peggiore addirittura di quella di 4.4 gradi del 20 maggio 2024.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, IL PUNTO SUL BRADISISMO

Alla luce di tale situazione di calma si conferma in diminuzione o stabile il fenomeno del bradisismo, tenendo conto che la velocità di sollevamento del suolo attuale è di circa 1,5 centimetri al mese, in riduzione rispetto ai 3 centimetri che erano stati segnalati a metà febbraio, dopo gli eventi sismici del periodo 15-19. Il bollettino segnala quindi un sollevamento del suolo di 27 centimetri al Rione Terra dal gennaio 2024, quindi 0,5 centimetri in più rispetto alla precedente rivelazione che aveva comunicato un dato di 26,5 centimetri.

Dal novembre 2005, da quando è iniziata questa lunghissima nuova crisi bradisismica, il sollevamento è di 143 centimetri, quindi 53 centimetri in più rispetto alla precedente crisi, quella degli anni ’80. Tutto nella norma infine per quanto riguarda la situazione geochimica, di conseguenza gli addetti ai lavori non prevedono alcun cambiamento drastico dell’attuale situazione dei Campi Flegrei.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, IL NUOVO STUDIO DELL’INGV

In attesa di quello che accadrà nei prossimi giorni, è stato pubblicato di recente un nuovo studio realizzato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, in collaborazione con le università di Bologna e Grenoble. Il lavoro giunge dopo un’analisi molto profonda di alcune rocce che sono state estratte dal pozzo geotermico che si trova circa 3 km sotto il livello del mare, attraverso delle tecniche moderne di modo da meglio comprendere cosa accada nel cuore della caldera. Il risultato è stato quello di una importante transizione ad una profondità di circa 2,5 km, dove gli strati crostali appaiono indeboliti. Sotto questa soglia, infatti, la crosta sembra meno resistente e ciò favorirebbe l’afflusso di fluidi magmatici provenienti dalle viscere della terra, così come spiegato dalla ricercatrice Lucia Pappalardo, una delle autrici di questo nuovo studio. La conclusione è che questi fluidi, una volta che incontrano quello stato, innescano le scosse di terremoto e il fenomeno del bradisismo dopo essere spinti verso l’alto a causa di un aumento di pressione e volume.

Secondo i ricercatori, questo strato poroso si sarebbe indebolito a causa delle continue e passate eruzioni, e questa zona così debole del sottosuolo, oltre intrappolare i fluidi magmatici, potrebbe “condizionare una eventuale risalita futura” dello stesso, così come precisato da Gianmarco Buono, altro ricercatore e autore. Quando l’accumulo di magma è veloce, c’è il rischio che non si raffreddi nella sua attività di risalita, così come avvenne nella famosa eruzione dei 1538, l’ultima mai registrata ai Campi Flegrei. Insomma, un vulcano più attivo che mai e non sono da escludere delle eruzioni, uno scenario che comunque viene ritenuto poco probabile: il lavoro ha infatti il solo scopo di comprendere il comportamento dello stesso vulcano, ma non c’è nessuna eruzione imminente, va precisato per evitare allarmismi.