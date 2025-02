Sono state ancora diverse le scosse di terremoto Campi Flegrei localizzate nella ultime ore. L’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ne segnala di preciso cinque, tutte registrate ieri sera: andiamo a vederle nel dettaglio. Il primo evento sismico è avvenuto alle ore 22:40 con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter. Alle ore 22:55, quindici minuti dopo, spazio ad una seconda scossa, questa volta più leggera, con una magnitudo di 1.5 gradi. Alle ore 23:03 la terza scossa di questo nuovo sciame sismico, con una magnitudo di 2.0 gradi, quindi l’evento sismico principale di ieri, quello delle ore 23:18 con una magnitudo di 2.6 gradi sulla scala Richter.

Lo sciame si è chiuso alle ore 23:41 con un evento con una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter. Un nuovo sciame sismico, nuove scosse di terremoto Campi Flegrei, che giunge a poche ore dalle 11 scosse che erano state localizzate nella giornata di ieri, giovedì 13 febbraio 2025, e che ancora una volta hanno fatto tremare la popolazione locale.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, LA POPOLAZIONE HA PAURA

Come da copione sulla pagina Facebook Quelli della zona rossa ai Campi Flegrei, sono state moltissime le segnalazioni, diverse delle quali polemiche, visto che la paura è tornata a farsi viva in questo 2025, complice le svariate scosse di terremoto Campi Flegrei. C’è chi ad esempio scrive, domandandosi: “Il problema grande è fino a quando possano reggere gli edifici a questo susseguirsi dì scosse continue?? e sé ci sarà una magnitudo maggiore che può arrivare a 5 ?”.

Un altro aggiunge: “Noi a Cigliano le sentiamo tutte”. C’è poi il post un po’ polemico: “Loro sanno che siamo in grave pericolo ma non faranno nulla per 2 ragioni: 1 non hanno dove metterci il piano di evacuazione è solo farsa 2 l’obiettivo è cominciare a spopolare ma siamo troppi ed il bradisismo gli fa questo piacere…”.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, LE SEGNALAZIONI VIA FACEBOOK

E ancora: “Speriamo si calmi”, mentre un altro scrive: “Mentre il medico studia il malato muore”. Infine un’altra persona che si domanda: “Io mi domando come mai noi di Fuorigrotta le sentiamo anche di piccole entità tipo 1.6. Noi qua prima per sentirla doveva essere almeno di 3.0 mi chiedo ora le sentiamo perchè sono più in superficie?”.

Ed in effetti la domanda è lecita, tenendo conto che i cittadini dei Campi Flegrei tendono a sentire praticamente ogni scossa, anche quelle più leggere, e ciò è data dal basso ipocentro di questi eventi sismici ma anche dalla natura del sottosuolo. Certo è che come accennato sopra, sta crescendo la tensione dalle parti di Pozzuoli, con le persone esasperate dai continui movimenti tellurici, che iniziano a preoccuparsi giustamente per i propri edifici: fino a quando reggeranno le abitazioni a queste scosse e sollecitazioni continue?