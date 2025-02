Un’altra lunga notte di scosse di terremoto Campi Flegrei. Per il terzo giorno consecutivo gli abitanti di Pozzuoli, Bacoli e tutte le zone limitrofe, non sono quasi riusciti a chiudere occhio causa una continua serie di scosse, uno sciame sismico che ha portato anche a due eventi con una magnitudo di 3.0 gradi e 3.1 gradi sulla scala Richter. Dopo le centinaia di scosse localizzate ieri, dopo mezzanotte ha ripreso a tremare la zona flegrea con un primo movimento tellurico localizzato alle ore 00 e 29 minuti con una magnitudo di 1.2 gradi sulla scala Richter. La seconda scossa è giunta un’ora dopo, quella più importante della notte scorsa: alle ore 1:31 un evento sismico con una magnitudo di 3.1 gradi sulla scala Richter. Poi altre quattro scosse fra le 2:30 e le 2:47, con una magnitudo di 1.0 (tre scosse) e di 1.5 gradi. Alle ore 4:04 un altro evento sismico, questa volta di magnitudo 3.0 gradi, poi un altro alle ore 5:12 di magnitudo 1.7 e infine altri due alle ore 5:21 e 5:28, rispettivamente di magnitudo 1.0 e 1.1 gradi sulla scala Richter.

Una situazione che sta decisamente esasperando i residenti, e basta vedere i commenti sulla pagina Facebook Quelli della zona rossa Campi Flegrei, per capirlo. C’è chi scrive: “Scosse lunghe ore 1:31 e ore 4:04 Agnano, terza nottata in bianco”. Un’altra aggiunge: “Già, dormo per modo di dire, con la tuta per uscire, scarpe vicino a me, penso di andarmene a Caserta da mio fratello. Devo recuperare ore di sonno”. E ancora: “Quella delle 4:04 sentita ondulatoria Arco Felice”. C’è poi chi scrive: “Mamma mia, Toiano sentite tutte forte e chiaro…”. E ancora: “Sentito forte boato da Licola”. Una ragazza aggiunge: “Non ce la facciamo più, nottate in bianco e la mattina dobbiamo andare a lavorare, non è possibile continuare così…”.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, I COMMENTI SUI SOCIAL

Simile il pensiero infine di questa ragazza: “Tristezza, non se ne può più, come si va avanti senza dormire, tra poche ore già dobbiamo essere attivi tra lavoro e figli non se ne può più”. La popolazione locale non riesce a chiudere occhio da giorni per via delle continue scosse di terremoto Campi Flegrei, complici questi continui movimenti tellurici che stanno mettendo a dura prova la tenuta degli edifici.

A riguardo il professor Cosenza racconta che la scuola Michelangelo Augusto, di Bagnoli, avrebbe subito dei piccoli danni, precisamente “qualche distacco fra tramezzi e telai in cemento armato. Niente di grave ma si deve intervenire”. Questo continuo tremolio sta quindi facendo sollecitare gli edifici della zona e a lungo andare è normale che si creino dei danni.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, LE PAROLE DEL SINDACO DI BACOLI

Infine si segnala l’intervento di Josi Gerardo della Regione, sindaco di Bacoli, che ha rivolto il proprio pensiero a coloro che stanno dormendo in auto da giorni, per paura che la casa dove vivono crolli da un momento all’altro: “Voglio soltanto dire che, tutti noi, dobbiamo imparare ad avere più rispetto della gente che dorme in auto da giorni. Di chi ha paura delle scosse. Di chi ha le crepe in casa. Di chi ha attacchi di panico. Di chi teme per i propri familiari allettati, disabili”.

E ancora: “Abbiamo il dovere di ascoltare i nostri cittadini, senza mai stancarci. È un dovere etico, istituzionale. Da cui nessuno deve sottrarsi. Perché da loro possiamo imparare a meglio affrontare questo tempo difficile”. Il sindaco ha spiegato di aver incontrato tante persone che gli hanno esposto le proprio preoccupazioni ma anche la propria rabbia, ma ora a “parlare devono essere solo i fatti, le azioni. Io vi prometto che farò ancora di più di quanto già messo in campo. Perché essere flegreo è un onore”.