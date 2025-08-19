Nella notte si sono registrate nuove scosse di terremoto Campi Flegrei: il bollettino odierno dell'Osservatorio Vesuviano e tutte le ultime novità

Si sono verificare nella nottata tra ieri e oggi una nuova serie di scosse di terremoto Campi Flegrei che hanno accompagnato la popolazione che risiede sull’imponente caldera vulcanica fino alle prime luci dell’alba, fortunatamente con intensità piuttosto ridotte e senza che siano state registrate novità dal punto di vista dei rischi collegati al terremoto, tra la possibile – e ovviamente distruttiva – eruzione dell’enorme vulcano, il sollevamento del suolo e l’emissione di gas dannosi; mentre resta attesa per domani la pubblicazione del bollettino sulle scosse di terremoto Campi Flegrei registrate nel corso dell’ultima settimana, utile per comprendere l’andamento sismico.

Prima di arrivare alle ultime rilevazioni sulle scosse di terremoto Campi Flegrei, vale la pena ricordare che secondo l’Osservatorio Vesuviano attualmente la situazione della caldera resta ampiamente sotto controllo: il livello di allerta, infatti, è di colore giallo con il mese di luglio che ha fatto registrate un totale di 380 scosse differenti con un picco di magnitudo di 4.0 sulla scala Richter; mentre – pur restando in crescita costante dal 2005 – la deformazione del suolo resta stazionaria.

Le ultime scosse di terremoto Campi Flegrei: nella notte tre eventi di lieve entità

Venendo a noi, secondo quanto riporta l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – e soprattutto il suo Osservatorio Vesuviano – sono state in particolare tre le scosse di terremoto Campi Flegrei degne di nota registrate nel corso della notte di oggi: la prima risale alle ore 4:22 e ha raggiunto una magnitudo di 1.2 sulla scala Richter con il consueto ipocentro localizzato nel mezzo della caldera vulcanica (alle coordinate 40.8207, 14.1345) e l’ipocentro – che ricordiamo sempre essere la profondità dell’evento – ad appena 3 chilometri rispetto al suolo terrestre.

Similmente, alle 5:50 la terra è tornata a tremare con due differenti scosse di terremoto Campi Flegrei registrato a distanza di appena 4 secondi una dall’altra: la prima ha fatto registrare una magnitudo di 1.1 sula scala Richter con l’epicentro alle coordinate 40.8247, 14.1287; mentre la seconda – poco distante, alle coordinate 40.8352, 14.1402 – ha toccato il picco odierno di potenza, con la magnitudo rilevata dall’INGV pari a 1.3 sulla scala tellurica messa a punto dal fisico statunitense.