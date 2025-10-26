Nella notte un terremoto Campi Flegrei da 3.1 di magnitudo: secondo l'INGV sono state in totale 44 le scosse registrate tra il 25 e il 26 ottobre

Sono giorni e notti di paura per la Campania con un violento sisma da 4.0 che ha interessato ieri sera il territorio di Avellino, al quale è seguito un vero e proprio sciame di scosse di terremoto Campi Flegrei con un totale di precisamente 44 eventi tellurici registrati dall’INGV e dal suo Osservatorio Vesuviano che sono arrivati fino a un picco di 3.1 di magnitudo sulla scala Richter: tanta – come sempre accade – la paura nei residenti, ma fortunatamente per ora non sembrano essere stati registrati danni dopo le scosse di terremoto Campi Flegrei.

Entrando subito nel merito del terremoto Campi Flegrei più importante registrato nel corso della notte – e fermo restando che secondo la direttrice dell’Osservatorio Vesuviano, Lucia Pappalardo, non c’è alcuna correlazione diretta con quanto accaduto ad Avellino -, dobbiamo tornare a 51 minuti dopo la mezzanotte odierna: la magnitudo è stata, appunto, di 3.1 sulla scala Richter con l’epicentro proprio nell’area della caldera vulcanica a un ipocentro ad appena 2 chilometri.

Proprio il terremoto Campi Flegrei da 3.1 di magnitudo ha dato il via allo sciame sismico rilevato dall’INGV e nell’arco dei sette minuti immediatamente successivi si sono registrate altre sei scosse piuttosto importanti: le magnitudo in questi casi, infatti, oscillavano tra un minimo di 1.0 registrato per l’evento di mezzanotte e 53 minuti, e un massimo di addirittura 1.9 a mezzanotte, 52 minuti e 44 secondi; mentre in tutti questa casi – come sempre quando si parla di terremoto Campi Flegrei – le profondità erano pari a un massimo di 3 km.

A dare l’annuncio dell’inizio dello sciame sismico nell’area flegrea è stato – ovviamente – l’INGV con comunicato diramato anche sulla pagina Facebook del Comune di Pozzuoli; mentre l’allerta è stata ritirata poco dopo le ore 11 di oggi: complessivamente le scosse di terremoto Campi Flegrei registrate nella notte sono state ben 44 – considerando solo quelle superiori allo 0 di magnitudo – con il picco di 3.1 che abbiamo visto prima e (per così dire) “solamente” nove che hanno superato l’uno sulla scala Richter.