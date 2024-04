Terremoto Campi Flegrei oggi: 8 scosse nella notte di M 1.0/ Continua lo sciame sismico

Ancora scosse di terremoto ai Campi Flegrei nella giornata di oggi, precisamente una serie di movimenti tellurici lievi con una magnitudo che non ha mai superato i 2.0 gradi sulla scala Richter. In totale sono state 8 le scosse dalla mezzanotte di ieri fino al mattino, fra cui la principale con una magnitudo di 1.3 gradi. L’evento in questione è avvenuto alle ore 2:08, nel cuore della notte passata fra lunedì 29 e martedì 30 aprile 2024, in una zona con coordinate geografiche pari a 40.8370 gradi di latitudine, 14.1280 di longitudine e una profondità di 3 chilometri sotto il livello del mare, così come segnalato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli).

In zona sono stati individuati i comuni di Quarto, Bacoli, Monte di Procida e Calvizzano, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina è risultata essere Pozzuoli, distante 3 chilometri, quindi con Marano a 9, poi Napoli a 10, Giugliano in Campania a 12, e infine Casoria a 16. Anche nella serata di ieri i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato delle scosse, fra cui una di magnitudo 2.0 gradi alle ore 19:44 e una di magnitudo 2.2 alle ore 22:46. Le scosse di terremoto sono quindi decisamente tornate a farsi sentire ai Campi Flegrei dopo un periodo di relativa calma e ciò ha riportato a galla il fenomeno del bradisismo, del sollevamento del suolo.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI OGGI: LA NOTA DELLA PROTEZIONE CIVILE SUL BRADISISMO

“Dal 2005 è in corso una nuova fase di sollevamento del suolo che, in questi anni, si è innalzato di oltre un metro e ha fatto registrare moltissimi terremoti. Dal 2012 il protrarsi delle variazioni di alcuni parametri geofisici e geochimici monitorati dalle reti di controllo dei terremoti hanno reso opportuno innalzare l’allerta al livello giallo e attivare la fase operativa di attenzione”, fa sapere la Protezione Civile nel suo sito.

La direttrice del dipartimento vulcani dell’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, Francesca Bianco, ha invitato la popolazione a partecipare alle numerose esercitazioni che si stanno svolgendo in queste settimane nell’area interessata dai terremoti ai Campi Flegrei, esortando poi la stessa ad informarsi ma soprattutto a non dare ascolto alle numerose fake news che stanno circolando negli ultimi giorni.

