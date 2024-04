Terremoto Campi Flegrei oggi/ Due scosse ravvicinate di M 2.9 e 3.2: numerose segnalazioni

Tornano a tremare i Campi Flegrei. Nella mattinata di oggi, giovedì 4 aprile 2024, sono state segnalate due scosse di terremoto a distanza ravvicinata, precisamente una alle ore 7:14 e quindi una seconda alle ore 7:33. Di mezzo una serie di movimenti tellurici di bassissima intensità, ma in ogni caso le due principali, rispettivamente di 2,9 e 3,2 gradi sulla scala Richter, sono state avvertite in maniera indistinta dalla popolazione locale. Come riferito dai colleghi di Today, i movimenti tellurici sono andati avanti per diversi secondi, di più di quanto solitamente durano queste scosse, e sono stati segnalati da numerosi cittadini sui social, ovviamente con un po’ di spavento.

Ricordiamo che da mesi la zona dei Campi Flegrei sta registrando continue scosse di terremoto, e ciò ha portato anche il governo ad intervenire con un decreto ad hoc di modo da essere pronti nel caso in cui si dovesse verificare una vera e propria catastrofe. Fino ad ora, fortunatamente, non si è verificato nulla di ciò ma i cittadini della zona Flegrea stanno vivendo settimane di tensione a causa dei continui tremori che anche se lievi stanno mettendo a dura prova gli edifici, alcuni dei quali secolari.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI OGGI: TUTTI I DATI INGV DEL SISMA

Tornando alle due scosse di terremoto che sono state segnalate nella giornata di oggi, la più importante è stata localizzata alle ore 7:33 odierna ed ha avuto appunto una magnitudo di 3.2 gradi sulla scala Richter. L’evento, segnalato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli), ha avuto come coordinate geografiche 40.8230 gradi di latitudine, 14.1140 di longitudine, e una profondità, il cosiddetto ipocentro, di 3 chilometri sotto il livello del mare.

In zona i comuni nel raggio di 20 chilometri individuati sono stati quelli di Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Procida e Marano di Napoli, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina all’epicentro è risultata essere Pozzuoli, distante 3 chilometri, con Marano di Napoli a 11, quindi Napoli a 12, Giugliano in Campania a 14, poi Casoria a 18, Aversa 19 ed Ercolano a 20.

